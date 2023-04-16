Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6. Filo çıkışı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yeni bir TikTok videosu paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da göndermede bulunarak "Ben postalı da parkayı da 1968'lerde giydim. Sen 6. Filo’nun önünde secde ederken ben ülkenin bağımsızlığını savunuyordum" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından kendisinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunduğu bir videoyu paylaştı.

"SEN 6. FİLOYA SECDE EDERKEN..."

Videoda Kılıçdaroğlu'nun "Ben postalı da parkayı da 1968'lerde giydim. Sen 6. Filo’nun önünde secde ederken ben ülkenin bağımsızlığını savunuyordum." dediği görüntüler paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, videonun sonunda "Gençler bu edit çok iyi olmuş. Ellerinize sağlık. O gün ne dediysem bugün de hala arkasındayım. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız." açıklamasını yaptı. 

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