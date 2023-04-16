Kılıçdaroğlu: 'Bana oy vermeseniz bile size hakkınızı teslim edeceğim'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaşım Esnaf Odaları ve Birlikleri İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada "Bana oy vermeseniz bile size hakkınızı teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: 'Bana oy vermeseniz bile size hakkınızı teslim edeceğim'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaşım Esnaf Odaları ve Birlikleri İftar Buluşması'nda konuştu.

"Hiç endişe etmeyin. Adaleti bu ülkeye getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Bana oy vermeseniz bile size hakkınızı teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Siz servis aracına yüzde 8, diğerlerine yüzde 18 KDV uygularsanız burada bir adaletsizlik var demektir. Bu ülkeye adaleti getirmek için mücadele edeceğiz.

Memursanız emekli ikramiyeniz var, işçiyseniz kıdem tazminatı hakkınız var. Esnafın hava parası var. Direksiyon sallayan şoförlerin ne hakkı var. Plaka değerlendiğinde de onlara hakkı verilmesi lazım. Plaka sınırlaması gerekli. Her önüne gelen tır otobüs alırsa o zaman ne olacak. İnsanlar gelir elde edemeyecek. Gelir elde edenler de zarar edecek. Hiç endişe etmeyin. Adaleti bu ülkeye getireceğim. Bana oy vermeseniz bile size hakkınızı teslim edeceğim." 

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