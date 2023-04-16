Erdoğan: 'Terör nedeniyle üretim, ekonomik kalkınma olmadı'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalı depremzedelerle iftar buluşmasında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yarın idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Depremin ardından gelen sellerde de vatandaşlarımızı kaybettik. Birçok vilayetimizde ve ilçemizde hasar görmeyen bina kalmadı. 1999 öncesi binaların depreme karşı mukavemetsiz olduğunu gördük. Şanlıurfa'da 22 bin 469 bağımsız bölümde hasar oldu. Üzülerek ifade etmek isterim ki birileri daha ilk günden depremi ve acıları istismar etmeye düştüler. İnsanımızın yükünü hafifletelim demediler. Tamamı yalan ve yanlış iftiralar ile halkımızı galeyana getirdiler.

- Her şeyi bedava yapacaklarmış. Neden İzmir depreminden sonra evleri bedava yapıp vermediniz? Yine gidip biz yaptık. Bu yalancılığı bırakın, bu sahte vaatleri bırakın. Onlar ne kadar rahatsız olurlarsa olsun biz doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Milletimiz hayat tutunma mücadelesi verirken onlar koltuk mücadelesi veriyor.

- Terör olunca bölgeye yatırım gelmedi. Üretim, ekonomik kalkınma olmadı, istihdam olmadı. İşsiz kalan gençlerimiz terör örgütlerimiz için kolay lokma haline geldi. Binlerce gencimizi terörün amansız dişlileri arasında kaybettik. Kaynaklarımızı başka yerlerde harcamak mecburiyetinde kaldık."