Davutoğlu'ndan seçmene sandık güvenliği çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçmenleri Türkiye Gönüllüleri’ne katılıp sandıklara sahip çıkmaya davet etti. Davutoğlu, “14 Mayıs günü yeni bir tarihi kavşağın eşiğinde olacağız. O gün hepimiz anamızın ak sütü gibi helal olan oylarımıza sahip çıkacağız” dedi.

Davutoğlu'ndan seçmene sandık güvenliği çağrısı

Ahmet Davutoğlu, bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada; seçmenleri Türkiye Gönüllüleri’ne katılıp sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

Davutoğlu, “14 Mayıs günü yeni bir tarihi kavşağın eşiğinde olacağız. O gün hepimiz anamızın ak sütü gibi helal olan oylarımıza sahip çıkacağız” dedi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"14 MAYIS GÜNÜ YENİ BİR TARİHİ KAVŞAĞIN EŞİĞİNDE OLACAĞIZ"

"Kullandığı tertemiz oylarla gösterdiği milli iradeyle ülkemizi birçok kez darbe dönemlerinden, ara rejimlerden, vesayet anlayışlarından kurtarıp demokrasi ile buluşturan aziz milletim. 14 Mayıs günü yeni bir tarihi kavşağın eşiğinde olacağız. Kullandığımız oylarla sadece bir iktidarı değil otoriter yolsuzluk düzenine yol açan ucube bir sistemi de değiştirme kararlılığını göstereceğiz. O gün hepimiz anamızın ak sütü gibi helal olan oylarımıza sahip çıkacağız. 1947 muhtarlık seçimlerinde sandıklara kapanarak 'sandık namusumuzdur' diyen Arslan Köylü ninelerimizin geleneğini ayağa kaldıracağız.

"SANDIĞIMIZI SONUNA KADAR KORUYALIM"

Sandık üzerinde kurulacak her türlü vesayete karşı topyekûn birleşerek demokrasiyi koruma çağrısında bulunuyorum. Evet, 14 Mayıs’ta hepimiz oylarımızla Türkiye’nin geleceğini çizeceğiz. Seçim güvenliği bağlamında Millet İttifakı’nın üyesi partilerimiz hep beraber çaba gösterirken Türkiye Gönüllüleri de sivil bir yapı olarak devrede olacak. Hepimiz Türkiye Gönüllüleri’ne katılalım ve Millet İttifakı’nın sandık başındaki müşahitlerine, gözlemcilerine destek olalım. 14 Mayıs günü adaletin, demokrasinin, refahın, eşitliğin, siyasi ahlakın egemen olacağı yeni bir dönemin başlangıcı için sandık başlarına gidelim oy pusulasına mührümüzü vuralım sandığımızı da sonuna kadar koruyalım."

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