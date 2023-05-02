Selahattin Demirtaş'tan sanatçı ve aydınlara çağrı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aydın ve sanatçılara bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Şimdi konuşma, söyleme, eyleme zamanı" dedi.

'DEVRAN DÖNSÜN'

Paylaşımın devamında aydınları topluma öncülük etmeye davet eden Demirtaş, "Sıra sizde. Lütfen topluma öncülük edin ve değişim çağrılarınızla Devran Dönsün" diye yazdı.

Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraf şöyle: