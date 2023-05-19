Selahattin Demirtaş: 'Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj yapmasın'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KİMSE BENİM ÜZERİMDEN SİYASİ ŞANTAJ YAPMASIN"

Demirtaş paylaşımında, "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halka çağrı yapan Demirtaş, "Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin" diye yazdı.