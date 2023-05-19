Selahattin Demirtaş: 'Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj yapmasın'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın" dedi.

Selahattin Demirtaş: 'Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj yapmasın'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

"KİMSE BENİM ÜZERİMDEN SİYASİ ŞANTAJ YAPMASIN"

Demirtaş paylaşımında, "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halka çağrı yapan Demirtaş, "Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin" diye yazdı. 

Etiketler
Selahattin Demirtaş
En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor
TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu
HKP'den 19 Mayıs eylemi: Ya istiklal ya ölüm! HKP'den 19 Mayıs eylemi: Ya istiklal ya ölüm!
Şentop'tan tepki çeken 19 Mayıs mesajı: Atatürk'ü anmadı, Erdoğan'a övgü yağdırdı Şentop'tan tepki çeken 19 Mayıs mesajı: Atatürk'ü anmadı, Erdoğan'a övgü yağdırdı
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu
Oy ve Ötesi tek tek paylaştı: Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu! Oy ve Ötesi tek tek paylaştı: Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu!