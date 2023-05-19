AKP'den HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri yeniden gündemde: Atatürk'ü hedef aldı, Hizbullah'ı terör örgütü görmedi

14 Mayıs'ta Milletvekili Genel Seçimi'ne Cumhur İttifakı bileşeni AKP'nin listesinden giren HÜDA-Par'ın terör örgütü Hizbullah ile bağlantısı üzerine tartışmalar sürüyor.

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP listesinden İstanbul Milletvekili seçildi. Yapıcıoğlu’nun 8 ay önce TV100’de ekrana gelen Pazar Siyaseti isimli programda kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu.

Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un "Siz Hizbullah terör örgütü müdür, diye sorsam çok net söyleyebiliyor musunuz?' sorusu üzerine 'Hayır, çok net söylemiyorum yanıtını verdi.

Zekeriya Yapıcoğlu, "Siz öyle algılayabilirsiniz. Ben öyle isimlendirmiyorum" diye konuştu. Yapıcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aksine PKK ve Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini; "Ben PKK, öbürüne de Hizbullah diyorum sözleriyle anlattı.

Yapıcıoğlu, ‘Hizbullah terör örgütü müdür?’ sorusuna “hayır” yanıtını verirken, Cumhuriyet karşıtı İskilipli Atıf ve Şeyh Sait’in ise “şehit” olduğunu savundu.

Yapıcıoğlu, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkında sorulan soruya ise “Atatürk'ü Koruma Kanunu 5816 var” yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem