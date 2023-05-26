Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kaset' tepkisi: "Yalanların durmuyor"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Kandil'deki teröristlerle kaset" iddiasına tepki gösterdi: "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir."

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kaset' tepkisi: "Yalanların durmuyor"

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" ifadelerini kullanmış ve montaj itirafında bulunmuştu. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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