Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında ikinci turda kazandığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde, 2023 yılının kendisinin son seçimi olduğunu söylemişti.

Erdoğan, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimi öncesinde “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli ise bu çağrıya, “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın” cevabını vermişti.

Duvar'dan alınan habere göre, Anayasal düzenlemeler veya erken seçim kararı alınmadıkça, Erdoğan’ın tekrar aday olması mümkün görünmüyor. Ancak AKP, Erdoğan’ın yeniden adaylığını sağlamak için bu iki seçeneği de değerlendirmeyi planlıyor.

Anayasa değişikliği en zor ihtimal olarak görülse de, Meclis’in erken seçim kararı alması durumunda Erdoğan’ın görev süresi kolayca 7 yıl daha uzatılabilir. Muhalefetin de erken seçim teklifine karşı çıkamayacağı düşünülüyor. Peki, bu iki yol da kapanırsa ne olacak? AKP yetkilileri, bu soruya yanıt vermek için henüz erken olduğunu belirtse de, kulislerde Erdoğan sonrası dönem için çeşitli formüller ve isimler dile getirilmeye başlandı.

ERDOĞAN SONRASI ADAY KİM OLACAK?

Herkesin ortak görüşü, Erdoğan’ın tekrar aday olamasa bile siyasetten çekilmeyeceği yönünde. Birçok siyasetçi, Erdoğan’ın partinin genel başkanlığını sürdüreceğini ve partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirleyip süreci yakından takip edeceğini ifade ediyor. "Aday kim olur?" sorusuna yanıt olarak ise partide deneyimli ve etkili isimlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu isimler arasında öne çıkanlar ise Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Parti yetkilileri, Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı bir senaryoda, farklı isimlerin de zamanla gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem