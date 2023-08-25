Seçim döneminde CHP standına gidip tehdit yağdırdı: İddianame hazırlandı

Geçen mayıs ayında yapılan seçimlerle ilgili kampanya sürecinde, İstanbul’un Güngören ilçesinde kurulan CHP standına giderek hakaret ve tehdit eden Hayri Mutlu isimli yurttaş hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı.

Seçim döneminde CHP standına gidip tehdit yağdırdı: İddianame hazırlandı

Geçer Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kampanya döneminde, İstanbul’un Güngören ilçesinde kurulan CHP standında Hayri Mutlu isimli kişi ile stanttakiler arasında tartışma yaşanmıştı. 29 Nisan’da meydana gelen olayda Mutlu, “Siz Kandil’densiniz, şehitliğin önünde bu standı açamazsınız, bu standı buradan kaldıracaksınız” ifadelerini kullanmıştı. “Sen kadın değilsin, sen dönmesin” diyerek stanttaki CHP’li bir kadını da hedef alan Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mutlu’nun “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” ve “hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Mutlu’nun üzerine atılı suçlar nedeniyle 2 yıl 3 ay 15 günden 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Mutlu’nun ayrıca adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle tekrar hükümlerinin uygulanması da talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

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