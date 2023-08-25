Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin kadın kolları il başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelerek, partiye yönelik eleştirilerini dinledi.

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Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

Başkanların Kılıçdaroğlu’na, “milletvekili listelerinde fermuar yöntemi uygulanması” ve “kadın kolları başkanlarına kurultay delegeliği verilmesi” gibi isteklerini ilettiği, Kılıçdaroğlu’nun da bu önerilere olumlu karşılık verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, toplantıda partinin 1979 öncesindeki tüzüğünü anımsatan başkanlar, “Kadın kollarının o zaman daha fazla yetkisi ve kendi bütçesi vardı. Bu yeniden olursa bir eşitlikten, yenilikten söz edebiliriz” dedi. Kadın kolları il başkanlarının kurultay delegesi olması gerektiğini de söyleyen başkanlar, “Genel Başkan da bu önerimize olumlu baktığını söyledi” bilgisini paylaştı. Başkanların ayrıca, seçimlerden önce söz verilen, “Adaylar belirlenirken eşit temsil imkânı sağlanmalı. Ayrıca bir kadın bir erkek adayın olduğu fermuar sistemi uygulanmalı” gibi taleplerin yeniden gündeme getirildiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun da buna karşı tüzük değişikliğini işaret ettiği kaydedildi. Bu kapsamda kurultaydan önce bir tüzük kurultayı da olabileceği söylenirken Kılıçdaroğlu’nun, “Bu önerinizi tüzük değişikliği sırasında getiririz. Siz de bu değişikliğin oylamada kabul edilmesi için çalışın” dediği öğrenildi.

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