Şatafatlı makam odasıyla gündeme gelmişti: Özgür Özel'den CHP’nin 1.2 milyar lira borçla devraldığı Yunusemre Belediyesi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP döneminde şatafatlı makam odasıyla gündeme gelen ve yerel seçimlerde CHP’ye geçen Yunusemre Belediyesi‘ne ziyarette bulundu.

Ege turu kapsamında başladığı ziyaretlere memleketi Manisa’da devam eden Özel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a ziyarette bulundu.

Balaban, AKP’den devraldığı belediyenin borcunu 1.2 milyar lira olduğunu açıklayıp, ihtiyaç fazlası 48 kiralık aracı meydanda sergilemesiyle gündeme gelmişti.

Yunuemre’nin kendisinin de ikamet ettiği ilçe olduğunu belirten Özel, geçen seçim çok büyük bir güçlükle Manisa’nın kazanılamadığını ifade etti. Özel, CHP’nin bu seçimde liste veremediği bir ilçe hariç Manisa’da yarışa girdiği 17 ilçeden 15’ini kazandığına dikkat çekti.