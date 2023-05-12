Samsun'da Millet İttifakı rüzgârı... Kılıçdaroğlu: Sınırdan izinsiz kuş uçurtmayacağız, herkes haddini bilecek!

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Samsun Millet Buluşmasında yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"GÜZELLİĞİ HEP BERABER GETİRECEĞİZ"

"Size söz hazırım. Birlikte mücadele edeceğiz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle birlikte mücadele edip; barışı, huzuru, erdemi, kardeşliği, irfanı ve güzelliği hep beraber getireceğiz. Size söz! Sözüm söz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğim. Sarp’a kadar uzanacak Mustafa Kemal Atatürk’ün hayaliydi… 22 yılda bir demiryolu yapamadılar. Bay Kemal’in iktidarında bunların tamamını yapacağız. Sandığa gidilecek, oy kullanılacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasi gelecek!

Elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit, musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Bu paralar nereye gidiyor? Mutfaktaki yangın ne? Beyler cennette, size cehennemi layık görüyorlar. Her mutfağa huzuru getireceğim."

"EMEKLİLER KURBAN BAYRAMI'NDA 15 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAKLAR"

"Emekli olunca ele muhtaç olmaması, huzur içinde yaşaması lazım. Benim 2015’ten beri sözüm var. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı’nda asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda 15 bin lira ikramiye alacaklar. Analarının ak sütü kadar helal o para."

"SINIRDAN İZİNSİZ KUŞ UÇURTMAYACAĞIZ, HERKES HADDİNİ BİLECEK"

"Bu kardeşiniz geç iki yıl içinde Suriyelileri uğurlayacak. Siz kim milliyetçilik kim! Sınırları yol geçen hanına döndürdünüz! Elini kolunu sallayan geliyor! Nasıl bir Türkiye burası! Sözüm var: Hudut namustur, o sınırı koruyacağız. Sınırdan izinsiz kuş uçurtmayacağız, herkes gelecek, herkes haddini bilecek!"

Tam 27.5 yıl devlette çalıştım, paranın nereye harcanacağını siyasi otorite belirler. Paraların büyük bir kısmını Beşli çeteye veriyorlar. Ben o beşli çetelerden parayı son kuruşuna kadar alıp halka vereceğim. Onlar yandaşlara çalışıyor, Bay Kemal vatandaşa çalışacak."

Bay Kemal’e milliyetçilik dersi verecek insan daha anasının karnından doğmadı! 33 askerimiz Suriye’de şehit edildi. Putin’in kapısına gittiler! Putin ne yaptı? Kronometreyi açtı bütün dünyaya seyrettirdi. Bu mu milliyetçilik? Benim ağrıma gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden birisi bir başka devlet başkanının kapısında dakikalarca bekletilmez. Size söz veriyorum 85 milyonun yüzünü yere eğdirmeyeceğim."

"KAYNAKLARI DOĞRU KULLANACAĞIZ"

"Anadolu'nun içini dolduracağız. Anadolu büyüyecek. Kaynakları doğru kullanacağız. Her kuruşun hesabını vermek benim namus borcumdur. Türkiye'de herkes paranın nerelere harcandığını görecek.

Çarşamba'ya sözüm var. Geleceğim. Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açarken bütün Çarşambalılar orada olacak."

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EKREM İMAMOĞLU: SENİN YOL ARKADAŞLARININ ZİHNİYETİ BU! CUMHURİYETE, BAYRAĞA, İSTİKLAL MARŞI'NA KARŞILAR!

AKP'nin listelerinden seçime giren HÜDA-Par'ın Hizbullah ve Anayasa hakkında görüşlerini izlettiği videoyla hatırlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İşte senin Cumhur İttifakın. İşte senin yol arkadaşlarının zihniyeti bu! 'Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyım' diyor! Cumhuriyete, bayrağa, İstiklal Marşı'na karşılar!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"MİLLETİ YENİDEN GÜLDÜRECEĞİZ"

"Demokrasi bayramına iki gün kaldı. 19 Mayıs'ı erken burada kutluyoruz. Öğleden sonra Ankara'da Cumhuriyet bayramı için bir erken kutlama yapacağız.

Bize gülmeyi unutturdular. Biz milleti yeniden güldüreceğiz. Sandıklar açıldığında demokrasi bayramı başlayacak. Bu demokrasi bayramının mimarı gençler olacak. Bu ülkede büyük işler yapmak isteyen herkes gençlere güvenmek, onlara adil fırsatlar yaratmak lazım."

"SANDIKLAR AÇILDIĞINDA DEMOKRASİ BAYRAMI BAŞLAYACAK"

"Bunların Atatürk ile sorunu olduğu için milletle de sorunu var. Köşeye sıkıştıklarında düşman yaratma derdindeler. 48 saat kaldı. 14 Mayıs'ta gençlere kendilerine gülmeyi, eğlenmeyi unutturan bu iktidarı tıpış evine yollayacak! Sandıklar açıldığında demokrasi bayramı başlayacak. Bu bayramın mimarı siz olacaksınız gençler."

Ekonomiyi batırdılar, işsizliği enflasyonu patlattılar. Depremde o canım insanlarımıza beyefendi talimat vermedi diye 48 saat depremzedelere yardım edilmedi. Ama bunlar giderse devlet bitermiş. Hadi oradan, hadi oradan!

"DEVLETİ ÇÖKERTTİNİZ"

"Devleti çökerttiniz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini mülakat adı altında ezdirdiniz. Torpilli yakınlarınızı en güzel makamlara getirdiniz. Sözde dernekleriniz, vakıflarınız milletin vergilerini geçim kaynağı yaptı. Memleketimizi milyonlarca mülteciyle bunlar doldurdu."

"SİZ GİDİNCE MEMLEKET GÜZELLEŞECEK"

"Her seçim öncesi vatandaşını düşmanlaştıran, ötekileştiren bu dile alıştık. '7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyormuş.' 'Dünya toplanmış, bunlara karşıymış.' Yapma ya... Dünyanın başka derdi yok, bunlarla uğraşacak. Ekonomiyi batırdılar, enflasyonu, işsizliği patlattılar. Depremde canım insanlarımıza beyefendi talimat vermedi diye 48 saat müdahale edilmedi. Bunlar giderse devlet bitermiş! Hadi oradan!...

Siz gidince memleket güzelleşecek, huzur, bereket, bolluk, gelecek, insanın insana saygı duyduğu bir dönem gelecek."

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TEMEL KARAMOLLAOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiğini belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Güvendiğim için de kendisinin cumhurbaşkanı olması için her türlü desteği veriyorum" dedi.

"ADALET OLMADAN HUZUR VE BARIŞ OLMAZ"

'İş para noktasına gelince kesenin ağzı açılıyor ama kesenin dibi delik' ifadeleriyle AKP'nin seçim için maaş zammı yaptığını vurgulayan Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Kılıçdaroğlu. Bir çok yerde bana sordular: 'Güveniyor musun? Neden Kılıçdaroğlu?' Ben kendisini tanıdım, ben güveniyorum. Güvendiğim için de kendisinin cumhurbaşkanı olması için her türlü desteği veriyorum.

Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan hiçbir ülkede huzur ve barış olmaz."

"İNSANLAR KARNINI DOYURAMAZKEN ALDIKLARI ÜCRETLE GEÇİNEMEZKEN NASIL SARAYDA OTURURSUNUZ"

"İsraf bütün kaynaklarımızı tüketebilir. 'İtibar kazanmak için israf edebilirsiniz' diyor. İtibar kazanmak için yaptığımız harcama haramdır. İnsanlar karnını doyuramazken, aldıkları ücretle geçinemezken nasıl saraylarda oturursunuz!"

"YOLSUZLUK KALKSIN YÜZ MİLYARLAR TASARRUF EDİLİR"

"Ülkemizin kalkınması, milletimizin geçinebilmesi için yüksek ücretlere ihtiyaç var. İsrafı kaldıracağız. İsraf kalksın milyarlar tasarruf edilir, yolsuzluk kalksın yüz milyarlar tasarruf edilir. Yanlış yatırımlar da kalksın, topladınız mı bunları cebimizde 350 milyar lira kalır. Dibi delinen Merkez Bankası'nın kasası dolmaya başlar. Devlet Planlama Teşkilatında görev yapmış, belediyecilik yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum: 3 israf musluğunu kapatalım, yüz milyarlar birikir. İşçi kardeşlerimize güzel bir zam verdiler. Bunların kıymeti yok. Kaçakları tıkamadıktan sonra ne verirseniz verin enflasyon eritir."

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AHMET DAVUTOĞLU: TÜRKİYE'NİN HER SANDIĞINDA MÜŞAHİDİMİZ OLACAK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "'15 Temmuz'da nasıl istiklal ve istikbalimize sahip çıktıysak gerekirse canımız pahasına yine sahip çıkarız" açıklamalarına; "Hesap sorma vakti bizim? 15 Temmuz'un faili bir paşanın ağabeyini Hollanda'ya büyükelçi kim yaptı? Fakir fukara çocukları şu veya bu şekilde o okullardan geçmişse yedi sülalesini cezalandırdınız! Senin damadın Berat Albayrak, onun ağabeyi Serhat Albayrak, FETÖ okullarında okudu" sözleriyle yanıt verdi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"BAHÇELİ'NİN TEHDİTLERİ BİZE SÖKMEZ"

"Akademik hayatta Samsun'a geldiğimde 'meşale' adını vermiştim. Tam bir karamsarlık içindeyken bir istiklal meşalesini yakan şehirdir Samsun. İnşallah iki gün sonra da 'demokrasi meşalesini' yükseltmeye var mısınız? 14 Mayıs'ta iktidarı kaybedeceğine inanlar her yola başvuruyorlar.

Bahçeli diyor ki, 'Onların hak ettikleri müebbet hapis ya da mermi. Ali Fuat Başgil'den ders almış birisi olarak söylüyorum. Bahçeli'nin tehditleri bize sökmez. 14 Mayıs'ta bu darbeci, otoriter cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gelecek."

"85 MİLYON KAZANACAK"

"Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz olacak. Tek bir sandık dahi sahipsiz kalmayacak. Bu kadar saldırmalarının sebebi; onlar kaybedecek! 85 milyon kazanacak!

BİZİM ALNIMIZ AÇIK"

"Biz terörle mücadele edeceğiz! Bizim hakkımızda her türlü vahim iddiada bulunanlar şunu bilsinler: Hiçbirimizin herhangi bir terörle iltisakını bulamazlar. 15 Mayıs günü geldiğinde açacağımız dosyalardan biri, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı kimin TRT'ye çıkardığı olacak! Kendileri İmralı ile, Kandil ile görüşüp, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmemesi için İmralı'dan mektup getirenlere bu postacı kimdi diye soracağız! Bizim alnımız açık! Teröre karşı mücadele verdik, hiçbir Kürt vatandaşımızın kalbini kırmadık. Yine yalan dolan içindeler; Diyanet İşleri'ni kapatacakmışız. Ama yalan söyleyecekler!... Sayın Kılıçdaroğlu'nun, bizlerin söylemedikleri şeyleri itham ederek, sizleri kandırmaya çalışıyorlar. İstiklal meşalesini yakan şehri kandırmak mümkün mü?"

"HESAP SORMA VAKTİ BİZİM"

"Sayın Erdoğan, başka bir şey kalmayınca bir açıklama daha yapmış. '15 Temmuz'da nasıl istiklal ve istikbalimize sahip çıktıysak gerekirse canımız pahasına yine sahip çıkarız' diyor. Hesap sorma vakti bizim? 15 Temmuz'un faili bir paşanın ağabeyini Hollanda'ya büyükelçi kim yaptı? Fakir fukara çocukları şu veya bu şekilde o okullardan geçmişse yedi sülalesini cezalandırdınız! Senin damadın Berat Albayrak, onun ağabeyi Serhat Albayrak, FETÖ okullarında okudu. Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmayacağız."

"PARALEL HİÇBİR YAPIYA İZİN VERMEDİK"

"Paralel hiçbir yapıya izin vermedik, vermeyeceğiz ama pelikan yapısının da hesabını soracağız. Selçuk Özdağ sokakta saldırıya uğrar. Sinan Ateş'in katillerini bulup mahkemeye vereceğiz. Hiç kimse hesapsız kalmayacak. 15 Mayıs'ta neler değişecek? Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Altı genel başkan biz kucaklaştık. 15 Mayıs sabahı selam verip herkes birbirleriyle kucaklaşacak. Birleşe birleşe kazanacak mıyız?"

"15 MAYIS SABAHI ÖZGÜRLÜK GELECEK"

"15 Mayıs sabahı baskılar, yasaklar gidecek, özgürlük gelecek. Söz mü? 15 Mayıs sabahı adaletsizlikler, hukuksuzluklar gidecek hak, hukuk, adalet gelecek. 15 Mayıs sabahı mülakat gidecek, liyakat gidecek. 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gidecek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gelecek. 15 Mayıs sabahı Cumhur İttifakı gidecek, Millet İttifakı gelecek.