Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği öne sürülmüştü: İmamoğlu 'kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandığı davadan bir kez daha beraat etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan bir kez daha beraat etti.

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Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği öne sürülmüştü: İmamoğlu 'kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandığı davadan bir kez daha beraat etti

Geçtiğimiz yıl Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Ekrem İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik ifadeleri nedeniyle dava açılmıştı.

İmamoğlu için hakkında açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmiş, davadan beraat etmişti.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun sözlerini 'hakaret' olarak değil siyasi eleştiri olarak nitelendirmişti.

Şadi Yazıcı'nın avukatları karara itiraz etmiş, yeniden yargılama talep etmişti.

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

15 Aralık'a gün veren mahkeme bugün toplantı. Savcı açıkladığı mütalaasında "kamu görevlisine hakaret" edildiğini kaydederek İmamoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, mütalaaya katılmadıklarını ve müvekkillerinin siyasi ifade hürriyetini kullandığını söyledi.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun suç işlemediğinin anlaşıldığına kanaat getirerek, yeniden beraatına karar verdi.

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