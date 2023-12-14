İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP PM toplantısı sonrası CHP'nin kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.

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İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün toplandı. Toplantıda aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 227 belediye başkan adayının adaylıkları kesinleşti.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU RESMEN ADAY

PM toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin kesinleşen 227 belediye başkan adaylarını açıkladı.

Açıklanan dört büyükşehir belediyesi adayları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mansur Yavaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ahmet Akın

227 ADAYIN TAM LİSTESİ

CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri'nde 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi şöyle:

İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi - Resim : 1

İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi - Resim : 2

İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi - Resim : 3

İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi - Resim : 4

İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi - Resim : 5

İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi - Resim : 6

İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi - Resim : 7

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri CHP Deniz Yücel
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