Parti Meclisi'nden Tanju Özcan kararı: Yeniden Bolu Belediye Başkan adayı gösterilecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Parti Meclisi toplantısında kendisinin yeniden Bolu Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin kararlaştırıldığını duyurdu.

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Parti Meclisi'nden Tanju Özcan kararı: Yeniden Bolu Belediye Başkan adayı gösterilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) 27 Kasım tarihinde Özgür Özel başkanlığında toplanmış; Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP Merkez Yönetim Kurulu, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 13 kişinin “bağışlanma” taleplerini oy çokluğuyla kabul ederek PM’ye sevk etmişti.

PM toplantısında Özcan’ın geri dönmesi için 45’in üzerinde üye kabul oyu vermiş, Özcan böylece CHP'ye geri dönmüştü.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK

CHP'ye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün yapılan CHP PM toplantısında kendisinin yeniden Bolu Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Tşk ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN'IN İHRAÇ SÜRECİ

CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti. 13 Haziran'da yeniden partiye üye olan Özcan, 22 Haziran'da kesin ihraç istemiyle bir kez daha disipline sevk edilmişti.

Seçim sonrasında CHP yönetiminde "değişim" talebinde bulunan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yöneltmişti. İhraç isteminin ardından "Başkaldırıyorum" diyen Özcan, 3 Temmuz’da Bolu’dan Ankara’ya “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” başlatmıştı.

13 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önüne gelen ve koltuk fırlatan Özcan, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan, al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" demişti.

Özcan daha sonra Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında konuştuğu bir ses kaydını da sosyal medyada paylaşmıştı.

26 Temmuz 2023'de toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'a partiden "kesin çıkarma" cezası vermişti. Özcan, karara itiraz edip iptali için mahkemeye başvurmuştu.

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