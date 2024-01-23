Saadet Partisi NATO oylamasındaki tavrını açıkladı

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, parti üyelerinin İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu vereceğini açıkladı.

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Saadet Partisi NATO oylamasındaki tavrını açıkladı

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Meclis'te basın açıklaması gerçekleştirdi. Kılıç, parti üyelerinin NATO'nun İsveç üyeliğine hayır oyu vereceğini açıkladı.

Bugün saat 15.00'da ele anılacak İsveç'in NATO üyeliği konusunda Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "İsveç'in NATO üyeliği oylanacak, sizler bu konuda ne oy vereceksiniz" sorusuna, "Bizler hayır oyu vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ O ÖDEVLERDEN BİRİSİ"

Kılıç, "Görevde oldukları süre boyunca yaptıkları en istikrarlı şey; Avrupa Birliği ve ABD’nin verdiği ödevleri eksiksiz yerine getirmektir. İsveç’in NATO üyeliği de o ödevlerden birisidir" dedi.

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