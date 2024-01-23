“Rüzgara Karşı Yürüyen Adam” kitapçılarda; Özgür Özel, Kamer Genç’i anlattı: “Gülen’e karşı ‘Kim bu Hocaefendi’ diyerek ilk o uyardı”

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

“Bu kitap bir siyasetçinin biyografisi olduğu kadar aynı zamanda bir yurttaşlık hikâyesidir. Cumhuriyetin eşit yurttaşlık idealinin bir ismi olarak Kamer Genç’in hikâyesi, gelecek kuşaklar adına tekrar neyi kazanmamız gerektiğini bize hatırlatıyor.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, henüz CHP TBMM Grup Başkanı iken Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte yazılmasına destek verdiği “Rüzgara Karşı Yürüyen Adam: Kamer Genç” kitabının anlamını bu sözlerle ortaya koyuyor.

ÖZGÜR ÖZEL: “17 YIL ÖNCE, “KİM BU HOCAEFENDİ?” DİYEREK KÜRSÜDEN BİR TEK O SORMUŞ, İLK KEZ O UYARMIŞTI HALKI”

Tansu Özcan’ın kaleme aldığı “Rüzgara Karşı Yürüyen Adam” kitabının önsözünü yazan CHP lideri, altı dönem Tunceli milletvekilliği yapan Kamer Genç’le tanışıklığını “Kamer ağabey ile yoldaşlığımız 2011’e, tanışıklığımız ise çok daha eskiye dayanır. Memleketin Kamer ağabeyi tanıdığı 80’lerde henüz çocuktum. 12 Eylül Anayasası’na (Danışma Meclisi’nde) direnen yedi kişiden biri olduğunu çok sonradan öğrenmiştim” sözleriyle anlattıktan sonra 2016 yılında kaybettiğimiz siyasetçinin önemini şu sözlerle ortaya koydu:

“Henüz Susurluk kazası olmamış ve Türkiye, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ile tanışmamışken Tunceli halkının yakından tanıdığı “Sakallı”nın kim olduğunu bir tek o sormuştu kürsüden. Ağalarla, vurguncuların desteklediği yozlaşmış yönetimin aparatıydı Yeşil gibileri ve teröre karşı savaş adı altında halka nasıl zulmettiklerini biz Meclis’te bir tek ondan duyuyorduk. Tıpkı yıllar sonra ilk kez ondan duyduğumuz FETÖ gibi... Fethullah Gülen’in Türkiye’de henüz “Hocaefendi” olarak tanındığı yıllarda, 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü darbe girişiminden 17 yıl önce, “Kim bu Hocaefendi?” diyerek kürsüden bir tek o sormuş, ilk kez o uyarmıştı halkı...”

Kitapta Deniz Feneri, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinden, Gezi Parkı direnişine; çözüm sürecinden 2010 Anayasa Referandumu’na kadar Türkiye’nin yakın tarihine damga vurmuş olaylarda Kamer Genç’in gösterdiği net tutum bir kez daha hatırlatılıyor.

KAMER GENÇ MECLİS KÜRSÜSÜNDEN SORUYOR: “KARDEŞİM, BU SAKALLI KİM”

Kitapta Susurluk kazası sonrası faş olan “Yeşil” kod alı Mahmut Yıldırım’ı Türkiye kamuoyunda ilk kez gündeme getiren isimlerden birinin Kamer Genç olduğunu dile getiriliyor.

“1996 Susurluk kazası ile hafızalarımıza giren Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım veya Ahmet Demir, 1992 yılında, Susurluk’tan 4 yıl önce, onun gündemindeydi. Kamer Genç, kamuoyunun ilk defa “Sakallı” olarak duyduğu bu Kontrgerilla elemanının bölgedeki faaliyetlerinin hesabını kürsüden sorar:

“Bizim Tunceli’de devletin bir güvenlik görevlisi var; adamın lakabı Sakallı. Adam gidiyor, gece saat 12’de köylüleri topluyor; etrafında, belirli güvenlik kuvvetleri... (ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika... Bir dinleyin yahu. Diyorum ki, kardeşim, bu Sakallı kim; kimse ismini bilmiyor. Adam gece gidiyor, köylüleri topluyor, çırılçıplak yapıyor, dövüyor, da- yak atıyor; ondan sonra, kardeşim, bu adam kimdir diyoruz, kimse bilmiyor. Ben, en sonunda bu sene, devletin yetkili bir güvenlik görev- lisinden öğrendim; kendisi dedi ki, ‘o, dağda yakaladığımız teröristti; geldi, pişmanlık talebinde bulundu; biz de onu birkaç defa kullandık; artık şimdi kullanmıyoruz.’ Yani, bakın, devletin güvenliğini ne ka- rarlarla sağladınız? ”

KİTABIN GELİRİ GENÇLERİN BARINMA SORUNUNU KARŞILAMAK İÇİN KULLANILACAK

Kitabın tüm geliri, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı’nın cemaat yurtlarında kalmak zorunda bırakılan öğrencileri kapsayan Aydınlığa Çağrı programında gençlerin eğitimine destek için kullanılacak.

Kitaba, Metin Açık, İmam Genç, Hasan Kapar, Deniz Karaağaç, Haydar Işık, Ali Karabulut, Bertal Gökgöz, Cafer Kırmızıçiçek, Hasan Ali Gündüz, Kemal Altmış, Ali Özgül, Cafer İnce, Hıdır Kaya, Baki Yıldız, Turabi Evsen, Cemal Gencero, Kenan Demirkılıç, Nevzat Altan, Fethi Aslan, Hasan Erdoğan, Mehmet İgün, İbrahim Kav, Abidin Erdoğan, Mesut Coşkun, İmam Kahraman, Nizami Ünlü de destek verdi.

Kitap, Tekin Yayınevi’nden çıktı.