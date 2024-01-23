Borç içinde yüzüyoruz: CHP'li Bülbül yurttaşın bankalara olan toplam borcunu açıkladı!

CHP'li Bülbül Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşın toplam borcunu açıkladı. Bülbül, “Artık milletin ne sabrı ne de dayanma gücü kaldı” diyerek tepki gösterdi.

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CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, 86 milyonun borç içinde olduğunu belirterek, “Bankaların 5-12 Ocak haftasında bireysel kredi ve kredi kartı alacağı 27 milyar lira artarak 2 trilyon 780 milyar liraya çıktı” diye konuştu.

Saray iktidarı, emeklinin, memurun, öğrencinin umudunu, hayallerini elinden aldı diyen CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Artık milletin ne sabrı ne de dayanma gücü kaldı” diyerek tepki gösterdi.

'SARAY ÇEVRELERİ DOLAR ZENGİNİ OLDUĞU İÇİN...'

CHP’li Bülbül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saray çevreleri dolar zengini olduğu için kimsenin umurunda değil ancak milletin büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

86 milyon vatandaş borç içinde yaşıyor. İktidar yandaşlarının gelirleri her gün katlanırken, millet yıllardır acıyı bal eylemeye devam ediyor.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 oldu.

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 5-12 Ocak haftasında 27 milyar lira artarak 2 trilyon 780 milyar liraya çıktı.

Tüketicilerin banka borcu son dört haftada 152 milyar lira arttı.

Artık milletin ne sabrı ne de dayanma gücü kaldı. Tablo çok net, Saray iktidarı; emeklisinden, asgari ücretlisine, memurundan, üniversite öğrencisine herkesin yaşam kalitesini, umudunu, hayallerini elinden aldı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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