İYİ Parti'nin 'depremde kaybolan çocuklar araştırılsın' önerisi AKP ve MHP tarafından reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti'nin Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bölgedeki enkazlarda kaybolan vatandaşların tespit edilmesi, bakan tarafından açıklanan bilgilerin doğruluğunun araştırılması, enkazdan çıkan cenazelerin tamamı için kimlik tespiti, DNA örneği alımı ve otopsi yapılıp yapılmadığının incelenmesi, çocuk kaçırma iddialarının kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi, kaybolan vatandaşlarımızın bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya şunları söyledi:

“Bizi en çok üzen konuların başında kendilerine ulaşılamayan, tespiti yapılamayan birçok vatandaşımızın ve çocuklarımızın olması... Depremin doğası gereği elbette can kayıpları yaşanabilir... Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki devletimiz deprem sonrası yapılması gereken bütün konularda sınıfta kalmıştır. Yeterli arama kurtarmayı zamanında yapmamıştır. İnsanlar enkazın altında donarak susuz kalarak donarak hayatını yitirmiştir.

Bir de buna kayıp çocuklar konusu eklendi... Depremde bu çocuklarımız yaşamlarını da yitirmiş olabilir. Ancak öncelikle bu çocuklarımızın kaçırılıp kaçırılmadığını, insan ticaretine konu olup olmadığını devletimizin ciddi bir şekilde araştırması gerekir. 1999 depreminden sonra da benzer sorunları yaşadık. Bazı çocuklarımızın istismar edildiği, kaçırıldığı yönünden haberler hatta isimleri medyada yer aldı.

Hem 1999 hem de 6 Şubat depremindeki bu kayıp vakaların ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyüklüğüne yakışır bir şekilde araştırıp sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Devlet olarak biz fiili olarak kayıplarımızı bulamıyorsak hemen arkasından hukuki anlamda kayıp kişilerin ya da çocukların kayıplığına dair bir hukuki süreç başlatılmalıdır."

GERGERLİOĞLU: "BİRİNCİ YIL DOLARSA KAYIP STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK"

İYİ Parti'nin önerisi üzerine söz alan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi:

“Aileler dertli, yüzlerce aile soruyor, eski Aile Bakanı diyor ki, 'Herhalde sağlık kuruluşlarındadır.' Yeni Aile Bakanı diyor ki, 'Kayıp çocuk yok.' Ama yüzlerce çocuk ve insan kayıp... Bir iki hafta sonra bu Meclis'te hepimiz 'deprem deprem' deyip bir sürü nutuklar atacağız ama iktidar yetkilileri, ailelerin sesini hala duymuyor. Aileler diyor ki, 'Birinci yıl dolarsa 'öldü' denilecek, kayıp statüsünden çıkarılacak. Bizim hala umudumuz var' deniyor ama iktidarın umurunda değil.

ÇALIŞKAN: "HAFTALARDIR SÜREN İDDİALARA EN KÜÇÜK RED SÖZ KONUSU DEĞİL"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da şunları söyledi:

“Bu öneri sıradan bir öneri değil, büyük bir felaketle karşı karşıyayız... Ülkemizde 1999 depreminden bugüne hemen her dönem tekrar edilegelen çocuk kayıplarının 6 Şubat depreminden sonra da tekrarı önemli. Yıllardır son depremden sonra aylardan beri bu felaketlere olan çığlıklar sürekli örtbas edildi. Ne zamanki bu vahim iddia bir ada üzerinden Epstein iddiasıyla gündeme geldi, biz o zaman konuşuyoruz. Hele de Türkiye'den çocukların da bulunduğuna dair iddiaların bulunduğu bir dönemde TBMM böyle bir iddiaya kayıtsız asla kalamaz. Mutlaka bu konu açığa çıkarılmalı, kamuoyu bilgilendirilmelidir. Haftalardır süren bu kadar ithama rağmen en küçük bir reddiye söz konusu değil.

YILDIRIM: "KAYIPLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA MASASI KURULSUN"

İYİ Parti'nin önerisi üzerine söz alan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım şunları söyledi:

“Bu insanların 11 aydır çalmadıkları kapı kalmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na buradan seslenmek isterim; bu akut dönemde bir 'Alo 183 hattı' kurulmuştu. Burada ne kadar ihbar var? Ne kadar bulunan çocuk, birey var, bunları açıklasınlar. Hatay'da 122, Kahramanmaraş'ta 18, Adıyaman'da 3, Malatya ve Gaziantep'te 1 kardeşimiz kayıp. Eğer çocuklar veya bireyler kayıp değilse biz buradan sorarız. Rönesans’taki 2 yaşındaki Esila, 1 yaşındaki Mehmet Akif nerede? 3 yaşındaki Alya Dua Kılıç nerede? Bu kayıplarla ilgili hem dernek hem de yakınlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı daha geçen hafta arıyorlar ama telefona ses yok. Bu vicdanları sızlatan mesele değil mi? Neden bununla ilgili bir çalışma masası kurmuyoruz? Ailelerin, 11 aydır istedikleri şey, bir kabir.”

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti’nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.