Resmi Gazete'de yayımlanmıştı: Erdoğan'ın ölümlere sebep olan kararını paylaştı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bazı mahalleleri 1 yıl önce ‘riskli alan’ olmaktan çıkardığını belirtti.

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Resmi Gazete'de yayımlanmıştı: Erdoğan'ın ölümlere sebep olan kararını paylaştı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Hatay’ın İskenderun ilçesi Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan bazı alanların ‘riskli alan’ olmaktan çıkaran kararını hatırlattı.

Antmen, Erdoğan'ın bazı mahalleleri 1 yıl önce ‘riskli alan’ olmaktan çıkardığını belirtti ve şunları ifade etti:

“Bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın! Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname. Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!"

Antmen, ayrıca yaptığı açıklamada da şunları belirtti:

“5 Şubat 2022 tarihinde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun’da 6 Şubat Pazartesi günü depremde yıkılan bazı mahalleleri riskli afet bölgesi olmaktan çıkartıyor. Daha önce kendisi tarafından afet bölgesi riskli alan ilan edilen mahalleleri bir kararla, 2-3 satır yazıyla riskli bölge olmaktan çıkartıyor. Ne oldu? Bu mahalleler hemen hemen yerle bir. AKP Genel Başkanının bu yaptığını insanlarımız canı ve malıyla ödedi. Depremle, afetle, riskli alanlarla riskli bölgelerle, bilimle değil iki satırlık rant için yaptığınız yazılarla uğraşırsanız, bilimi ötelerseniz sonuç bu olur.”

Kaynak: ANKA

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