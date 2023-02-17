AKP'li başkanın yaptığı evler yıkılmıştı: 'Görevden el çektirdik' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptırdığı binalarda yıkımlar olduğu bilgisi üzerine partisinin Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından bölgedeki AKP teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Erkan Kandemir, "Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik" dedi.

Kandemir şunları söyledi:

"Tabii bu süreçte bize ulaşan bilgilerin tamamını da çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız."

YAPTIĞI BİNA YIKILMIŞTI

AKP'li Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar almış, yurttaşların 6-7 ay önce taşındığı 140 konutluk Badı Saba Konutlarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş'ta tutuklanan 3 müteahhitten 1’inin AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu olduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: İHA