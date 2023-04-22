Ramazan Bayramı'nda İYİ Parti’nin seçim otobüsüne provokatif saldırı

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kayseri'de İYİ Parti'nin seçim otobüsüne 'vatan haini, teröristler' yazılarak İYİ Partililer hedef gösterildi. Partinin Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'konun ısrarla takipçisi olacağız' denildi.

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Ramazan Bayramı'nda İYİ Parti’nin seçim otobüsüne provokatif saldırı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde İYİ Parti 2. sıra Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur’un tanıtımının yapıldığı seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından “Vatan haini teröristler” yazıldı.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada otobüse yapılan saldırı hakkında bilgi verildi. Açıklamada; "Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz" denildi. 

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle oldu:

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ilk GÜNÜNDE ÇİRKİN SALDIRI

"21/04/2023 tarihinde seçim faaliyetlerimiz çevresinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bulunan seçim otobüsümüze bir takım şahıslar tarafından mübarek ramazan bayramının ilk gününde çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz.

Söz konusu saldırıya ilişkin ilgili kurumlara şikayetimizi yapmış olup, konunun ısrarla takipçisi olacağız. Valilik ve Emniyet birimlerimizin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine dair hiçbir şüphemiz yoktur.

Bu tarz saldırılar bizleri yıldıramayacak olup Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı daha şevkle ve mücadele azmiyle sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirir, saygılarımızı sunarız."

 
 
 
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