Parti binalarına saldırıları yarıştıran Bakan Soylu, Akşener'i hedef gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, geçtiğimiz haftalarda Millet İttifakı'nın bileşenleri CHP ve İYİ Parti'nin il başkanlıkları ile bazı seçim bürolarına yönelik saldırı girişimleri ile, dün gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de AKP'nin seçim bürosuna yönelik saldırı girişimini karşılalaştırdı.

Bakan Soylu, "İYİ Parti'nin saldırı olarak nitelediği olayda deliller var, delillerin tek bir tarafı yok. Tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunursanız herkesi ilgilendiren, itham eden sonuçlarla karşı karşıya kalınır. İYİ Parti'nin başkanı çıktı, 'Ben buraya koruma almadan geldim' dedi. Herkes korumasız geziyor zaten. Tüm toplumu germeye çalışılan süreç yaşandı. Başka bir hale taşındı olay" ifadeleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜCÜ AÇIKLAMALAR OLURSA OLAYLAR YÜKSELİR"

"Biz bunları seçim olayları olarak değerlendiririz. Bunu siyaset yükseltmez. Bahçelievler'deki saldırı sonrası sağ duyulu açıklama yapıldı. Kan davasına dönüştürücü açıklamalar olursa olay yükselir. Dünyanın her yerinde böyle olaylar oluyor. Dün akşamki olay son dönemlerdeki karşı karşıya kaldığımız organize suç örgütlerinin yaptığı olaylardan. Buna benzer bir olay olarak görüyorum. Kasklı olur, elinde silah olursa birileri tarafından yaptırılmış olay olabilir. Meselenin her türlü boyutuna bakmak lazım. Hem İstanbul Emniyeti, hem savcılık işin peşinde.

"TANSİYONUN BELLİ BİR SEVİYEDE İLERLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Deprem sonrası seçim sürecine girdiğimiz için tansiyon çok yüksek seviyede ilerlemiyordu. Ta ki İYİ Parti'ye isabet eden mermi olayına kadar. Tansiyonun belli bir seviyede ilerleyeceğini düşünüyoruz. Güvenlik birimlerimiz 8 bölgeye gittiler ve seçimler öncesi, seçim günü ve seçim sonrası için 3 ayrı tedbir alınacak. Gerekli tüm tedbirleri alan bir süreci yürütüyoruz. Seçimin huzurunu alt üst edecek birkaç asayiş olay dışında olayla karşılaşmış değiliz.

"SON 2 YILDA FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOK"

"2021 ve 2022'de Cumhuriyet tarihinde ilk defa faili meçhul cinayet yoktur. Bu yıllarda bütün cinayetlerin failleri bulunmuştur."

"ABD TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTİYOR"

"Avrupa, PYD'yi destekliyor. 'Biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz' diyorlar. Yüzlerce TIR'lık yardım yaptılar. Türkiye, tek bir vatandaşı da kalsa bu devleti kurdurmaz. Bunun bugünün işi olduğunu düşünürsek yanılırız. Siz bu hattı kaybederseniz Türkiye'nin bölünmesi başlar. İki büyük destek var, biri fiili destek biri örtülü destek. En büyük desteği Amerika ve Fransa veriyor. Biz Amerika'ya karşı bir bağışıklık sağladık. Bu ülkenin cumhurbaşkanını öldürmeye çalıştılar. Uçağının nereden gittiğini açığa çıkardılar. Garip Fransa'nın nerede bir bağışıklığı olacak. Avrupa Birliği iki başkan vekilinden biri, güzel bir söz söyledi. Kral Çıplak dedi. Biz ticaretimizi Çin'e, enerjimizi Rusya'ya güvenliğimizi ABD'ye bağladık, dedi.

Amerika kalkmadan bu risk kalkmaz. Afganistan'ı ne hale getirdi. Bir Amerikalı olsam bu hale üzülürüm. İnsanlar uçakların tekerlerinden sarktı. Irak'ın kendisini toparlaması, Suriye'nin kendisini toparlaması kolay bir olay değil. Kalıcı maliyetler var. Bu kolay bir iş değil. Amerika uzun zamandan beri terör devletini kurmak istiyor."

"ŞIRNAK BİR PETROL ŞEHRİ HALİNE GELİYOR"

"40 yılı aşkındır Türkiye mücadelesini veriyor. 86 tane dağlarda terörist kalmış. Türkiye bunun mücadelesini veremeyecek mi... Dün Hakkari'deydim, orada Kato Marinos bölgesi terör örgütünün lojistik bölgesiydi. Biz Kato'ya operasyon yaptığımızda yüzlerce terörist vardı. Oranın lojistik kaynağı aktarımını engelledik. Hem lojistik hem insan kaynağı aktarımını kestik. Şu anda orası bizim çinko ithalatımızı gerektirmeyecek madene sahip. Şırnak bir petrol şehri haline geliyor.

6 milyon insanı terör koridoru olarak nitelenen bölgede barındırıyoruz. Orada bu insanların tutulmadığını düşünün. Ya bu insanlar öldürülecek, hapse konacak ya da Türkiye'ye gelecekler. Türkiye ekonomisini buna rağmen ayakta tuttu. Türkiye kafa karışıklığı yaşasa 6-8 Ekim olaylarından sonra başka şeyler olabilirdi. 450 yatırımcı Diyarbakır organize sanayi sitelerinde sıra bekliyor yatırım için.

Sadece 2023'te 31 terör olayı engellendi. PKK, fark etmeksizin Kürt'üne de Arap'ına da eylemlerini yaptırabiliyor. Onlarca olayı yakalıyoruz. Fransa, Amerika ve Avrupa'nın başka ülkelere burada eğitim veriyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem