Kılıçdaroğlu'nun Alevi başlıklı videosunun görüntülenmesi kullanıcı sayısını katladı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı "Alevi" başlıklı videosu Türkiye'nin gündeminde geniş yer tuttu.

"İlk oyunu verecek sevgili evlatlarım ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var, harama el uzatmam" diyen Kılıçdaroğlu, "Gelin gençler bu eşiği birlikte aşalım. Tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum" ifadeleriyle çağrı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ALEVİ' BAŞLIKLI VİDEOSU 100 MİLYON GÖRÜNTÜLENMEYİ AŞTI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlığı ile yayınlanan videosu Twitter'da 100 milyon görüntülenmeyi aştı.

19 Nisan günü saat 21.30'da yayınlanan video 3 günde 74,4 retweet, 20 bin alıntı, 457 bin beğeni aldı. Videonun toplam görüntülenmesi ise 100,9 milyon oldu.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon Twitter kullanıcısı bulunuyor olması videonun defalarca izlendiğini de ortaya koydu.

Kaynak: Gerçek Gündem