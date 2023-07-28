Protesto edilmişti: Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen paylaşımı: Kemal kardeşiniz daima yanınızda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Muğla’nın Milas ilçesinde termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesildiği bölgeyi ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, Akbelen’de çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından yayınlayarak şöyle dedi:

"Akbelen Ormanı’nda devam eden ağaç kesimine karşı direnen bölge halkına dayanışma ziyaretinde bulunduk. Boşuna mı "bu Beşli Çeteler bu milletin kanını emiyor" diyordum? Sözüm söz; Kemal kardeşiniz daima yanınızda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. #AkbeleneDokunmayın."

KILIÇDAROĞLU PROTESTO EDİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ağaç kıyımına karşı direniş başlatılan Akbelen'e gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak halkın taleplerini dinledi. Ağaç kesim alanına girmeden bölgeden ayrılmak üzereyken protesto edilen CHP lideri ve beraberindeki heyet, tepkiler üzerine kesim alanına gitti. Jandarma heyetin içeri girmesine izin verirken arkasından girmek isteyen halka cop ve biber gazı ile müdahale etti.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kesim alanına gitmemesi üzerine halk tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na 'arabaya değil barikata' sloganları atan halk, daha sonra 'Katil Limak Akbelen'den defol' sloganları ile jandarma barikatına dayandı.

Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kesim alanına gitti. Jandarma heyetin içeri girmesine izin verirken arkasından girmek isteyen halka cop ve biber gazı ile müdahale etti.