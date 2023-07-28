Cumhur İttifakı ortağı, yerel seçim kararını verdi

Partisinin Balıkesir İl Teşkilatı toplantısına katılan Cumhur İttifakı bileşeni Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı.

"KENDİ AMBLEBİMİZLE GİRMEYE HAZIRIZ"

Cumhur İttifakı’nın genel seçimleri kazanmasından memnun olduklarını söyleyen Destici "Teşkilatlarımızla, yönetimimize bu çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Büyük Birlik Partisi olarak yerel seçimlerde yine kendi adımız, amblemimizle seçime girme noktasında hazırız ve bütün hazırlıklarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Ama tabi ki Cumhur İttifakı olarak belli vilayetlerde, büyük şehirlerde bir işbirliği söz konusu olduğunda elbette ki Büyük Birlik Partisi bunu kendi kurullarında değerlendirerek bir karar verecektir. Ben inanıyorum ki 2023 yılında hem milletvekili seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yakalanan başarı önümüzdeki 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakımız tarafından yakalanacaktır" dedi.

"EMEKLİLERİN BU HAKLI TALEPLERİ KARŞILANMALI"

Emekli maaşları zammı için de konuşan Destici, şunları ifade etti:

"İşçilerimiz aldıkları maaş zamlarından, artışlardan, yan ödemelerden, ikramiyelerden gayet mutlular. Asgari ücrette de son yıllarda bilindiği gibi 6 ayda bir değerlendirme yapılıyor. Bu da asgari ücretlilerimizi memnun etti. Onların aldıkları ücrette de ciddi iyileştirme yapıldı. Çalışan memurlarımızın maaşlarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yapıldı ama maalesef emeklilerimizle ilgili memnun edecek artış olmadı, hakkaniyetli de olmadı. Dolayısıyla BBP olarak bu konuda önerimiz, yılbaşını beklemeden emeklilerimiz için yeni bir düzenleme yapılarak onların bu haklı serzenişlerine cevap verilmelidir. Bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da anlattım. Bu konuyla ilgili emeklilerimizin bu haklı talepleri karşılanmalı."