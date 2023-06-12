Patnos Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Patnos Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

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Patnos Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç ile belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Laçin 9 Haziran’da gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı sürecinin ardından “ihaleye fesat karıştırmak”la suçlanan eş başkanlar mahkemece tutuklandı.

HDP tutuklamaların ardından Patnos Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre basın açıklamasında konuşan Yeşil Sol Parti Ağrı milletvekili Heval Bozdağ, eş başkanlarının tutuklanmasının siyasi olduğunu söyledi.

"İKTİDAR BELEDİYEMİZE KAYYUM ATAMAK İÇİN BU KARARI VERİYOR"

Eş başkanların delil karartma şüphesiyle tutuklandığını belirten Bozdağ, "Hukukçu arkadaşlarımızla konuştuk böyle bir iddianamede bunlar kabul edilemez, hem gözaltı hem tutuklanma olamaz. Bu siyasi bir operasyondur. Bu siyasi, hukuksuz bir karardır. Birçok ilde birçok arkadaşımızın tutuklanma haberini aldık, ceza alan arkadaşlarımız oldu. Bu hükümetin yeni sürece bakış acısının yansımasıdır. Yeni bir siyasi soykırım uygulanıyor ve bunu kabul etmiyoruz. İktidar belediyemize kayyum atamak için bu kararı veriyor, bunu kabul etmiyoruz. Halkımızın iradesinin gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Halkımız şunu bilmelidir, iktidar normal süreçlerde elde edemediği kazanımları böyle gasp ediyor. Bunu kabul etmiyoruz, sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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