Özgür Özel’in Erdoğan’la görüşmesinde gündeme getireceği 5 konu belli oldu

CHP lideri Özgür Özel'in, Erdoğan'ın 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyaret sırasında gündeme getireceği konular belli oldu. Özel'in gündeminde Gezi Davası tutukluları, Kobani Davası kararları, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması, Sinan Ateş suikastı ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması gibi konular yer alacak.

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Özgür Özel’in Erdoğan’la görüşmesinde gündeme getireceği 5 konu belli oldu

Seçimleri kaybeden AKP’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘normalleşme’ mesajları vererek muhalefetle görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Bu açıklamalardan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’la görüşme kararı almıştı. Bu görüşmedeki boş koltuksa o günün en çok konuşulan konusu olmuştu. Erdoğan, bu görüşmeden sonra CHP’yi ziyaret etme kararı almıştı. Bu görüşmeden sonra 28 Şubat davası tutuklularına ‘af’ çıkmıştı.

20 yıldan uzun süredir iktidarda olan AKP’nin özellikle ekonomi ve hukuk alanında düzeltmesi gereken konuları hesaba katınca Özgür Özel’in gündeme getirmesi gereken çok fazla konu var. Ancak Özel’in dosyasında özellikle 5 madde öne çıkıyor.

ZİRVENİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyaret, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da.

Ekonomim’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gezi Davası tutukluları taraflar arasındaki zirvenin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. CHP lideri Özel, Erdoğan'a hukuksuz şekilde içeride tutulduklarını belirttiği Gezi Davası tutuklularıyla ilgili AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini iletecek. Emekli kuvvet komutanlarına yönelik salıverilme kararını iyi niyetli bulduklarını ifade edeceği belirtilen Özel, hukuksuzlukların çözümüne yönelik daha fazla somut adım atılması gerektiğini söyleyecek.

ÖZEL'İN DOSYASINDAKİ KONULAR

Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz de Özel'in dosyasında yer alacak. Birgün'de yer alan habere göre yargıya siyasi müdahale ve sert söylemler ile kutuplaştırma ısrarının Türkiye'ye zarar vereceğini ifade etmesi beklenen Özel, somut adımların atılarak siyasetteki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayacak. Emeklilerin insanca koşullarda yaşayabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bir zam yapılması ve asgari ücretin de arttırılması gerektiği Erdoğan'a anlatılacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan eşlik edecek.

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