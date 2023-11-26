Özgür Özel'den yerel seçim mesajı: Memnuniyet anketleri başlıyor

GERÇEK GÜNDEM

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarla ilgili dünyaya seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa ve BM'nin derhal pozisyon alması ve harekete geçmesi gerekiyor. Ben CHP Genel Başkanı olarak 120 siyasi akrabamıza bir metin kaleme alarak mektup yolladım. Bunlardan 12 tanesi hükümet başkanı. Çok sayıda bakan var. Onları Filistin'in sesini duymaya davet ettik." ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI"

Enflasyon emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Bizim bütün kanun tekliflerimize, mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7500 gibi komik bir noktada. İnsanları açlıkla sınayan bir noktada. Bunun en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor. Kasım ayında ödemeleri yapılan bir kereye mahsus 5 bin lira gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Oysa bir emekli niye çalışır diye düşünmediler.

Vatandaşın en önemli sorunu kiralar. Cumhurbaşkanı cuma günü fiyat artışlarına şaşırmış ve kızmış, "Kirayı 2500 liradan 7500 liraya çıkartıyorlarmış" diyor. Şaşırdığı şey, kendi çıkarttıkları, bizim bu çözüm olmayacak dediğimiz ve maalesef kavgaların çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı süreçteyiz. Kendi itiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok. Devletin elini taşın altına koymadan ve gerçekten iki tarafı da düşünmeden yapılacak hiçbir düzenleme doğru değildir. Burada yapılan ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmektir.

"YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAKİ ARTIŞ DÜŞÜRÜLMELİ"

Yeniden değerleme oranıyla bütün vatandaşları yoksul diye ayırmadan, işsiz diye ayırmadan etkileyecek bir artışla karşı karşıyayız. O da vergi ve harçlardaki yüzde 58,5'luk yeniden değerleme oranındaki artış. Şimdi burada cumhurbaşkanının bir yetkisi var. Yüzde 50 oranında artırıp azaltmaya yetkili. 2024 enflasyon hedefi yüzde 36. Yani siz koyduğunuz bu enflasyon hedefine inanıyorsanız, herkesin bu oran doğrultusunda doğru hesaplamalar yapmasını istiyorsanız önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz. Bu harçların yetkiniz oranında yüzde 30 sınırına çekilerek bundan sonraki süreçte vatandaşın ödeyeceği verginin harcın yüzde 60 sınırında olmamasını sağlamanız gerekiyor. Tüm vatandaşlara sesleniyorum. 2024 yılında enflasyon yüzde 36 olacak diyenler samimiyse sizin ödediğiniz harcı sizin ödeyeceğiniz vergiyi azaltmak durumundadır.

YENİ ANAYASA

Türkiye'nin sivil bir anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye'nin bir anayasa yapma sorunu da vardır. Anayasanın her döneme uygun bir metin olabilmesi için her doğan için yapılması gerekir. Erdoğan için yapılan bir anayasanın birkaç yıl içinde Erdoğan için de yetersiz kaldığı ortadadır. Birinin üzerine dikilen kıyafetin herkese uymadığı gibi bir süre sonra herkese de uymayacağı görülmüştür.

YEREL SEÇİM MESAJI

Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok. Verilmiş bir sözüm var; yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Bu süreçte memnuniyet anketlerimizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz. 7 birim anket yapacak, orada anketi 2 firma mı yapıyor, 3 firmamı yapıyor, tek firmamı yapıyor, onlar da bilmeden, ürettikleri sonuçlar hem elektronik ortamda hem yapay zeka marifetiyle, istatistik biliminin en ileri teknikleriyle farklı bir alanda denetlenerek en doğru ölçme değerlendirmelerle bizde olan belediyelerin memnuniyet anketini yapacağız. Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileriye taşımış olan, seçildiğinde yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde.

Adaylarımızla ilgili hem bizim olan belediyelerde hem de kazanma umudumuzun yüksek olan belediyelerimizde yapacağız. Adaylar anketten sonra eğer çok iyi bir noktadaysa zaten seçimi kazanacak aday olsa, diğerleri gerideyse hep birlikte o adayda ortaklaşacağız. Eğer kazanacaklar için kadınlar varsa tavrımızı kadından yana ortaya koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa o kararı verirken özel şartlar ve sizin vereceğiniz bilgiler yoksa kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz.

"ÖN SEÇİMDEN VAZGEÇMEK YOK"

Bazı yerlerde 'ön seçimden vazgeçiyorlar.' Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Vazgeçtiğimiz ya da olmaz dediğimiz şey, hakim gözetiminde, seçime 48 gün kalmışken, sonuçlara itiraz bittiğinde 44 gün, fotoğraf çektirdiğinde 40 gün, araç giydirdiğinde 35 gün, son 1 aya kampanyayı sıkıştırmamak için, ancak aday teke indirilirken bir irade kullanılacaksa sizde, aday belirlemede doğru yöntem ön seçim diyorsanız sizinle, örgütümüzün gözetiminde, sonuçlarına uyacağımız, örgüt gözetiminde ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız.

Kaynak: Gerçek Gündem