Özgür Özel’den Lütfü Savaş’a Büyük Rest: Sadece Bir Piyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özel, gazetecilere dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP’nin şaibeli olduğu iddia edilen kurultaya ilişkin Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın iptal başvurusunu da değerlendirdi. Özel “Yapılan başvurunun hukuki bir zemini yok. Lütfü Savaş bu kirli oyunun kullandığı piyondur” dedi.

MAHKEME REDDİNİ DEĞERLENDİRDİ

Özel’in “Lütfü Savaş’ın CHP Kurultayı’na ilişkin CHP MYK, PM ve YDK’nın görevden uzaklaştırılması taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti.

'BU KİRLİ OYUNUN KULLANDIĞI BİR PİYON'

Özel, şunları söyledi: Yapılan başvurunun hukuki bir zemini yok. Yapılan başvuru, siyaseten yıpratma başvurusudur. Yapılan başvuru, Cumhuriyet Halk Partisi’ni karıştırmaya, tartıştırmaya, bu tartışmadan medet ummaya çalışanların yaptığı bir planlamadır. Orada da Lütfü Savaş, sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur.

Kaynak: ANKA