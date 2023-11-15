Özgür Özel'den Erdoğan'a 'emanetçi' yanıtı: Kendisi Atatürk'ün koltuğunu emanet edeceği günü beklesin, çok uzak bir tarih değil

CHP lideri Özgür Özel, KKTC’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Erdoğan’ın kendisini Kurultay’da Selahattin Demirtaş’a selam göndermesi üzerinden hedef almasına ilişkin gelen soruyu yanıtladı.

Özgür Özel'den, kendisini Kurultay'da Selahattin Demirtaş'ı selamladığı için hedef alan Erdoğan'a:



"Abdullah Öcalan’dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir. Selahattin Demirtaş bir partinin genel başkanıyken… pic.twitter.com/8LcPHzl3VH — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 15, 2023

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

"Birincisi biz değişim kurultayımızı yaptığımızdan beri Tayyip Erdoğan bir cümlede 4 kere dğeişim diyor. CHP’deki değişimin onun uykularını kaçırdığı çok belli. Bizimle meşgul. Ben bundan çok memnunum. Bizim partide değişim yaşandı ama esas değişim iktidarda yaşanacak. İktidarı değiştireceğiz. Cumhurbaşkanı değiştireceğiz bunu da çok uzun bir zamanda yapmayacağız. Öncelikle yerel seçimlerde bir başarı elde edeceğiz, ardından da bu sürdürülemez bu yönetim biçimine karşı vatandaşımızdan genel seçim talep edeceğiz ve biz cumhurbaşkanı değiştireceğiz. Endişelenmekte haklı.

İkincisi de Abdullah Öcalan’dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir. Selahattin Demirtaş bir partinin genel başkanıyken alındı, cezaevine konuldu. Birçok ihlal kararlarına rağmen daha orada tutuluyor. Oysa ki kendisi 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan’la mektup arkadaşlığı yapmaktadır. Ondan mektup alıp yerel seçimlerde mektup okutmaktadır. Binali Yıldırım’ı destekletmektedir. ‘Hiç olmazsa oy vermeyin’ dedirtmektedir. Yani esas kimin kimle ilişkili olduğunu vatandaşımız takdir etsin. Biz hukuksuz yargılamalara ve hukuksuzluklara itiraz etmeye devam edeceğiz. Öyle Erdoğan’ın mırıldanmalarıyla geri adım atacak filan değiliz."

"O EMANETİ DE KENDİSİNDEN GERİ ALMAK ÜZERE GÜN SAYIYORUZ"

Özel, Erdoğan’ın kendisine yönelik ‘Genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil’ ifadelerine ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Özel şunları söyledi:

"Birincisi, emanetçi mi emanetçi. Atatürk’ün emanetçisiyim. Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkıyorum. CHP’ye genel başkanlık yapıyorum. Atatürk’ün koltuğunda oturuyorum. Ama bir emanet daha var. Atatürk’ün bir emaneti de Cumhurbaşkanlığı koltuğu, o emaneti de kendisinden geri almak üzere gün sayıyoruz. Kendisi emaneti teslim edeceği günü beklesin öncelikle. Ve çok ileri br tarih olmayacağını da kendisine buradan müjdeliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den erken seçim hedefi: Vatandaşımızdan genel seçimin sandığını talep edeceğiz



🗣️(Erdoğan'ın) CHP'deki değişimin onun uykularını kaçırdığı çok belli.



🗣️Ona kötü bir haberim var. Esas değişim iktidarda yaşanacak. İktidarı değiştireceğiz,… https://t.co/hSm5Nue5KF — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 15, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem