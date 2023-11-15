Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'mutfak' yanıtı: Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın şahsında yaptığı mutfak göndermesine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'mutfak' yanıtı: Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuştu.

Erdoğan ayrıca CHP'yi ve CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

'Mutfak' göndermesi yapan Erdoğan şunları söyledi:

"CHP'nin başkanlık koltuğunda oturan genel başkan mı, emanetçi mi belli değil. Ama genel başkanın da onu oraya getirenlerin de amaçlarının asla değişmediğini anlıyoruz. Sabık genel başkanları bir ofis açmış herhalde. İnşallah mutfağı unutmamıştır. 5 ay önce yere göğe sığdıramıyorlardı."

X(eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a şu yanıtı verdi:

"Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. “Ben onu beceremem” diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin."

MUTFAK GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı adaylığı dönemi dahil olmak üzere, mutfağında birçok video ve canlı yayın yapan Kemal Kılıçdaroğlu, mutfak açıklamalarıyla gündem olmaktaydı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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