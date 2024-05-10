Özgür Özel'den 14 Mayıs itirafı: Hepimiz sorumluyuz

CHP Lideri Özgür Özel, Kütahya'da yaptığı konuşmasında 14 Mayıs yenilgisiyle ilgili öz eleştiride bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmasında 14 Mayıs ve 31 Mart seçimleri ile değerlendirmede bulundu.

Özel, herhangi bir suçlama yapmadıklarını belirtip kendi partisine ve kendisine yönelik öz eleştirilerde bulunarak, "Kimseyi suçlamıyoruz, hepimiz sorumluyuz" dedi. "Gençlerin umutlarını kırdık" diyen Özel, yerel seçimlerde elde ettikleri başarıdan memnun olduklarını dile getirdi.

CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Seçimlerin kilidini, Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan 3 anahtarla açtık. Gençler, kadınlar ve bilim ile olan ilişkilerimiz, yerel seçimlerdeki başarımızın temelini oluşturdu."

Türkiye İttifakı'na vurgu yapan Özel, partilerinin herkesi kucakladığını ve gelecek seçimlerde daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

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