Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün bir araya gelecek.

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Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 Nisan'da bir araya gelmişlerdi.

İki liderin yeni anayasa, iç ve dış politikayı değerlendirmesi bekleniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli AKP MHP
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