CHP'li Ağbaba ile AKP'li Varank arasında "şatafat" tartışması: "Fatih Sultan Mehmet görse kıskanır"

TBMM’de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinde, AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında "şatafat" tartışması yaşandı.

Ağbaba, "Mazot iki kat artmış, gübre ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Şatafattan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet, Şehzadeler Belediyesi'ni görse 'niye bunu düşünemedim' diye kıskanır" dedi. Komisyon Başkanı Varank da Ağbaba'ya, "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ağbaba, "İhtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

Toplantıda, Komisyon Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında polemik yaşandı.

Veli Ağbaba, enflasyonu yaratan sebepler düzeltilmedikçe, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele edilemeyeceğini belirterek, "Tabii iyi şeyleri AK Parti hükümeti yapıyor; köprüleri, yolları... Ama kötü bir şey olunca kim yapıyor, onu ya faiz lobisi yapıyor ya üst akıl yapıyor. Şimdi de suç, üç harfli marketlerde ama Allah için hiç ekonomiyi, ülkeyi yönetenlerin suçu günahı yok. Yakında mahalle bakkallarına da inersiniz. Mazot iki kat artmış, gübre, ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir hedef yaratıyorsunuz ve o hedef üzerinde Don Kişot'un yaptığı gibi savaşıyorsunuz. Şatafattan, ihtişamdan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi'ni görse Fatih Sultan Mehmet, ‘niye bunu düşünemedim’ diye kıskanır" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Varank, Veli Ağbaba'nın sözlerine "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Ağbaba ise, "İhtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" diye karşılık verdi.