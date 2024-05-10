İYİ Partili Türkoğlu, Sinan Ateş'in fotoğrafını Meclis kürsüsüne taşıdı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in fotoğrafını Meclis kürsüsüne taşıdı.

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İYİ Partili Türkoğlu, Sinan Ateş'in fotoğrafını Meclis kürsüsüne taşıdı

TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in fotoğrafını taşıdı.

Fotoğrafı kürsüye koyarak konuşmasını yapan Türkoğlu, 30 Aralık 2022'de işlenen Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 1,5 yıla yakın bir zaman geçtiğini söyledi.

Savcılığın "bir utanç belgesini iddianame diye ortaya koyduğunu" ileri süren Türkoğlu, "Ortada hain bir suikast var, tasarlayanlar belli, azmettirenler belli, tetiği çeken belli, ifadeler belli, deliller belli ama 146 sayfalık iddianamede cinayetin bir tek sebebi belli değil, öyle mi?" diye sordu.

Etiketler
Sinan Ateş Meclis Suikast İYİ Parti
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