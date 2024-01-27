Özgür Özel duyurdu: Eskişehir'de CHP'nin belediye başkanı adayları tanıtıldı, Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki aday tanıtım toplantısında konuştu.

Toplantıda Özgür Özel’in konuşmasından önce CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce konuştu.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN YENİ GÖREVİNİ AÇIKLADI

Konuşmaların ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu seçimlerde aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevini açıklayan Özel, Büyükerşen'in yeni kurulacak CHP'li Belediyeler Komisyonu'nun Genel Koordinatörü olacağını duyurdu.

"TÜRKİYE REKORU BEKLİYORUM"

İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili seçildikten sonra AKP'ye geçen ve Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu'nu eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Daha 1 yıl önce Eskişehir'in oylarını Erdoğan'a karşı toplayıp AKP'den aday olanlara en iyi cevabı 31 Mart'ta halk verecek. Eskişehir'in oyunu çalanlara, oy hırsızlarına Eskişehirlilerin verecek oyları olamaz. Ahlak için, vicdan için, Eskişehir'i kandıran bu akla bir cevap vermek için 31 Mart'ta CHP adına Türkiye rekoru bekliyorum sizden."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, özetle konuşmasında şunları söyledi:

11 Şubat 2011 yılında önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bana rozet taktığı salon burası ve bu kürsüydü. CHP’nin bir ferdi olarak, üyesi olarak; burada yine sizlerin alkışlarıyla, heyecan dolu olarak bu salondan çıkmıştım.

Tabii size anlattığım bu buluşmadan önceki yıllarda, gençlik yıllarımda da CHP Gençlik Kolları’ndaydım. Bülent Ecevit’in ısrarı ile DSP’ye geçmiştim. Zaten DSP ile CHP arasında Genel Başkanlar ve parti teşkilatı dışında fark yoktu. Tabii Allah kısmet ederse, büyük bir onur ve gururla, yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, 31 Mart 2024 Pazar günü bırakıyorum. Bazılarınızın bu durumdan derin bir hüzün duyduğunu biliyorum.

Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Hiçbir şey sonsuza dek devam etmez, edemez. Bir makamı, bir görevi bırakırken önemli olan; içinizin, vicdanınızın rahat olması; gözünüzün arkada kalmamasıdır. Hele bu doğup büyüdüğünüz, bütün hayallerinizi, idealinizi ve yaşamınızı çok sevdiğiniz halkınızla birlikte geçirdiğiniz Eskişehir olursa…

GÖREVİMİ VE SEVGİLİ ŞEHRİMİ ÇOK GÜVENDİĞİM İNSANLARA DEVREDİYORUM

Benim içim rahat, vicdanım rahat ve gözüm arkada kalmayarak… Görevimi ve sevgili şehrimi çok güvendiğim insanlara devrediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Başkanımız ve adayımız Sayın Ahmet Ataç ve yine Odunpazarı Başkanımız ve adayımız Kazım Kurt; ve diğer belediye başkanlarımız ve adaylarımızın hepsi benimle birlikte görevlerini başarı ile yapan ve bundan sonra da yapacak arkadaşlarımızdır. Onların her birine tek tek çok inanıyor ve çok güveniyorum. Hiç şüphe yok ki, benimle beraber canla başla çalışan büyükşehir belediyemizin çok kıymetli personeline, ilçe belediye başkanlarımız onların değer personellerine; yaptığımız hizmetlere sahip çıkan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.

Son sözüm… Bu şehri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun. Başta Genel Başkanımız olmak üzere hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Şimdiden hoşçakalın, esen kalın."

ÖZEL, ELİNİ ÖPTÜ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüden inen Büyükerşen’in elini öptü ve teşekkür etti.

İLÇE ADAYLARI TEK TEK TANITILDI

Büyükerşen’in konuşmasının ardından CHP’nin Eskişehir ilçe adayları tanıtıldı. Han Belediye Başkan adayı Erdal Şanlı, Mihalgazi Belediye Başkan adayı Hasan Ünal, Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Safiye Keskin, Günyüzü Belediye Başkan adayı İsa Akkaya, Beylikova Belediye Başkan adayı Hakan Karabacak, İnönü Belediye Başkan adayı Balkan Aktaş, Mahmudiye Belediye Başkan adayı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkan adayı Gürbüz Güller, Seyitgazi Belediye Başkan adayı Uğur Tepe, Çifteler Belediye Başkan adayı Zehra Konakçı, Sivrihisar Belediye Başkan adayı Habil Dökmeci, Tepebaşı Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkan ve adayı Kasım Kurt’un ismi okundu ve sahneye davet edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem