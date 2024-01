Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İzmir adaylarını açıkladı: Kaç ilçede MHP desteklenecek?

Cumhur İttifakı'nın İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu.

İzmir'in 5 ilçesinde MHP'nin adayları desteklenirken, geri kalan illerde AKP'nin adayları desteklenecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerime başlarken sabah yaşadığımız merkezi Menderes açıkları olan 5,1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Diğer şehirlerimizde de genel başkan yardımcılarımız ilçe adaylarımızın tanıtım törenlerine iştirak ediyor, amacımız aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmaktır.

Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya da başladılar. Bundan 30 yıl önce belediyelerde aldığımız ülkemize ve milletimize hizmet emanetini şehirlerimizin çehrelerini değiştirerek, insanımızın hayat seviyesini yükselterek bugüne kadar getirdik. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyaseti ile yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir.

Şehirlerimiz hak ettikleri atılımları gerçekleştirebilsin diye hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi baştan sona temel alt yapı yatırımlarıyla donattık. Vizyon ve gönül birliği içinde belediye başkanlarının yönettiği şehirlerde hükümet, yerel yönetim sinerjisi ile bu atılımları hayata geçirdik. Şimdi de diyoruz ki gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliği vizyonundan ve kazançlarından mahrum bırakmayalım. Sadece belediyeden beklemeyeceğiz, öbür taraftan merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz ulaşımıyla, susuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, yeşiliyle, sosyal destekleriyle, ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine cevap verecek beledilerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Bunu da ancak her anında, her yerde, her durumda şehrinin hizmetinde, insanımızın yanında yer alacak cumhurbaşkanıyla, belediye başkanlarıyla sağlayabiliriz.

Hamdolsun bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Şehirlerimize verdiği sözleri yerine getirmeyen, vatandaşlarımıza hak ettikleri eser ve hizmetlerle buluşturmayan belediye başkanlarından bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Bunun için 31 Mart'ta hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü kazanılmadık hiçbir insanımızı bırakmayacağız.

Adaylarımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle gece gündüz sahada olacağız, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Tabi bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ve iftiraları da ifşa edeceğiz. Buradan İzmir'den öyle bir ses verin ki diğer 80 vilayetimizden duymayan kalmasın. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun.

İzmir'in de içinde yer aldığı Marmara ve Ege Bölgesi bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın ilk tohumlarının, ilk temellerinin, ilk adımlarının atıldığı yerlerdir. Geçmişte binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim toprakları bin yıldır vatanımız olarak muhafaza etmek için çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık. Osmanlı'nın yıkılışının ardından işgal acısını yaşayan bu topraklarda verdiğimiz milli mücadele bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya gelmeme irademizin sembolüdür. Ancak mücadelemiz düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Milli mücadeleyi zafere ulaştırıp cumhuriyetimizi kurduktan sonra başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlelerinin önü çeşitli yol ve yöntemlerle hep kesildi. Tek parti faşizminin ferasetsizliği bu sürecin maliyetini daha da ağırlaştırdı. Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası da esasen yeniden bu toprakları işgal, bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır. Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri de aynı projenin bir başka yüzüdür. Kimi zaman vesayetin ayak oyunlarıyla, kimi zaman darbeyle, kimi zaman siyasi ve sosyal kaos girişimleriyle, kimi zaman terörle bu ülkenin en güzel yılları heba edildi. Bu kirli oyunu kuranların gayesi Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine, kalkınmasına, zenginleşmesine mani olarak yeniden bölgesel ve küresel aktör haline gelmesini engellemektir. Emperyalist güçler bu sinsi oyuna içeriden destek verecek figüranları, taraftarları, maşaları daima buldular.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Cumhur İttifakı'nın İzmir adaylarını Erdoğan açıklıyor. Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Aliağa – Serkan Acar (MHP)

Balçova - Erol Eroğlu

Bayındır – Uğur Demirezen

Bayraklı – Bilal Kırkpınar

Bergama – Sadık Doğruer

Beydağ – Hüseyin Ay

Bornova – Cevdet Çayır

Buca – Adnan Öztekin

Çeşme – Esat Tanık (MHP)

Çiğli – Murat Gökçekaya

Dikili – Sema Akıncı (MHP)

Foça – Taner Acar (MHP)

Gaziemir – Deniz Doğan

Güzelbahçe – Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar – Mehmet Sadık Tunç (MHP)

Karaburun – Eyüp Kaykaç

Karşıyaka – İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa – Galip Atar

Kınık – Sami Mollaahmet

Kiraz – Saliha Özçınar Kutlu

Konak – Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes – Sinan Akdeniz

Menemen – Aydın Pehlivan

Narlıdere – Murat Sarman

Ödemiş – Ali Hadim

Seferihisar - Ahmet Aydın

Selçuk – Zeynel Bakıcı

Tire – Arif Demirkan – (MHP)

Torbalı – Özgür Erman Çağlar

Urla – Tarkan Bakırlı