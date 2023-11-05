Özgür Özel cephesinden 'Al birini vur diğerine' sözlerine olay cevap: Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak

Merakla beklenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı, dün başladı.

Kurultayda 81 ilden bin 367 delege, yeni genel başkanın bellirlenmesi için oy kullandı.

Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi.

ERDOĞAN: AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE

CHP'deki bu değişim hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin" demişti.

'CHP YURTTAŞLARI NE DİYECEKSE ONU SÖYLER'

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi.

HalkTV'nin kurultay özel yayınına konuk olan Özçağdaş şunları söyledi:

"CHP'nin ideolojik politik hattını Tayyip Erdoğan'ın belirlemesi hakkı da haddi de değildir. CHP yurttaşları ne diyecekse onu söyler. Yurttaşlar da onun kararını verir. CHP'de en çok eleştirdiğimiz, 'aman ne derler?' siyasetinin bizi kilitlemesidir. Çok önemli fırsatlara rağmen, kazanmak için neredeyse her koşulun kaybetmemizin nedeni de budur.

'TAYYİP ERDOĞAN İÇİN KABUS DOLU GÜNLER BAŞLAYACAK'

CHP çok uzun yıllar önce 'ortanın solu' olduğunu, Sosyalist Enternasyonel'in bir parçası olduğuna karar vermiş bir partidir. CHP inadına 'barış', inadına 'kardeşlik' diyecektir. Erdoğan'ın zili zehirli bir dildir. Bizim o dille bir işimiz yok. Bizim hareket tarzımızı da Tayyip Erdoğan belirlemeyecektir. Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak. Bundan sonra kendisinin çizdiği ideolojik politik hattın içerisinde davranan bir CHP görmeyecek."

Kaynak: Gerçek Gündem