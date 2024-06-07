Özel'den Esenyurt'taki 'akraba atamasına' müdahale: Atama yapılmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki akraba atamasına ilişkin konuştu.

Özel, "Duyar duymaz kendisini uyardık; bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Esenyurt Meclis Üyesi Togay Çoban, CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini belediyede işe aldığı ile ilgili bir tartışmayı gündeme getirmişti.

Özer ise atama olayını doğrulamış ve şunları söylemişti:

"Bu verdiğiniz bilgilerin hepsi yanlış. 5-6 danışman asla söz konusu değil çünkü 2 tane danışmanım var. AKP döneminde belediyede 43 danışman ile çalışılmış. 43 danışman çalıştıranlar bana 2 tane danışmanın hesabını soramaz. Önce dönüp kendi tarihinize bakın. İkinci olarak yalan yanlış haberleri grup başkanı olarak burada söylemeni de sana yakıştıramadım. Yakınlarımla ilgili bunların hepsi yalan. Yalanlar ve dedikodularla mı biz burada iş yapacağız. Benim ne kız kardeşim burada ne kızım burada ne de oğlum burada. Hiç kimse burada değil. Burada olmaya ihtiyaçları da yok ayrıca. Olsalar da ben istemem. Böyle dedikodularla da uğraşmayın. Yalnızca kayınbiraderim burada. O da kayınbiraderim olduğu için değil, üniversite genel sekreterliği yapmış, hastane başmüdürlüğü yapmış, o alanda katkıda bulunmaya çalışıyor. Önemli olan yaptığımız işlerdir. Burada fizibil çalışacak herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. Çalışanlara da AKP’li ya da CHP’li diye bakmam. Ben kişinin işine, liyakatine ve ehliyetine bakarım. İyi iş yapan adama benim ihtiyacım var, kim olursa olsun. Sonuçta vatandaş bizim yaptığımız işe bakar. Bu nedenle birtakım bilgileri test edin gelip öyle konuşun. Ulu orta aklınıza gelen dedikoduları burada bilgi gibi açıklamanız bu meclisin kalitesini, kalibresini düşürür.”

Kaynak: Gerçek Gündem