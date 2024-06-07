Emekli Vali Ömer Türk hayatını kaybetti

Emekli Vali Ömer Türk, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Türk, yıllarca kamu hizmetinde bulundu.

Adana, Uşak, Erzurum ve Çanakkale'de kaymakam olarak görev yapan Türk, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nda müfettiş ve başmüfettiş olarak çalıştı. 1999 yılında Iğdır Valiliği'ne atanan Türk, emekli olduktan sonra 2004-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başmüşavir olarak görev yaptı.

Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan Ömer Türk'ün cenazesi yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA