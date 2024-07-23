Özel'den Bahçeli'ye Çok Sert '154 Kişilik Liste' Yanıtı: 'Siz Önce Vicdanınızla Hesaplaşın'

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), TBMM’de haftalık toplantısını gerçekleştiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşuyor. Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Biraz önce İstanbul’da bir tören tamamlandı. 2024 Paris Olimpiyatları için ülkemizi temsil edecek 102 sporcumuz İstanbul’dan uğurlanıyordu. O töreninin tüm televizyonlarda eksiksiz yayınlanabilmesi için biz grup toplantımızı o törenin bitişine erteledik. İstedik ki, orada milli formayı taşlayacak, çok kıymetli kafilemizi hep birlikte uğurlayalım.

BAKIRHAN'A BAŞSAĞLIĞI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın değerli annesi, İpek anne hakkın rahmetine kavuştu. Bakırhan ailesine Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak DEM Parti’ye başsağlığı diliyoruz.

'HATAY CHP'LİLERİN ŞAHSİ MESELESİDİR'

Erzurum Kongresi manda ve himayeyi reddetmiştir. 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'in yanında durduğu ve milli mücadelenin seyrini değiştiren bir kongredir. bu. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' diyen Mustafa Kemal ile kongre üyeleri, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu gerçekleştirdiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o kongreye katılan herkesi ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'benim şahsi meselem' dediği Hatay'ın anavatana katılışının 85. yıl dönümü. 1918'den 1939'a kadar 21 yıllık bir mücadelenin sonunda Hatay, 23 Temmuz günü Antakya'daki fransız bayrağını indirerek Türk bayrağını kaldırdı. Bunun için o gün Hatay Millet Meclisi'nde oy kullanan ve Hatay'ı sınırlarımıza katan o günkü tüm Hatay milletvekillerini rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'şahsi meselem' dediği Hatay, özellikle 6 Şubat depremi, o sırada yaşananlar, kurtarma çalışamalarındaki aksaklıklar, ardından verilen sözler, seçimdeki şantajlar, tehditler, oy sayımındaki hileler, yapılan itirazların reddedilmesiyle yaşanan mağduriyetler, sakın ama sakın Hatay'ı ümitsizliğe savurmasın. Hatay nasıl bu partinin kurucusunun şahsi meselesi ise tüm CHP'lilerin şahsi meselesidir. Sonuna kadar yanlarındayız, Hatay'ı saygıyla selamlıyoruz.

'TEM YUMRUK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Geçtiğimiz hafta KKTC'deydik. 3 gün boyunca orada temaslarda bulunduk. Önceki genel başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın vardı. Çetin ve Karayalçın, ayrıca dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunmuş, Sayın Çetin TBMM Başkanlığı görevinde bulunmuş. Hepimizin gurur duyduğumuz siyasi geçmişleri, partimize ve Türkiye'ye katkılarıyla bizimle birlikteydiler. Konu Türkiye’nin ve dostlarının çıkarları ise tek yumruğuz, tem yumruk olmaya devam edeceğiz.

YENİ MÜFREDAT ELEŞTİRİSİ

Geçtiğimiz hafta gölge Milli Eğitim Bakanımız Sayın Suat Özçağdaş ve eğitimcilerin katkılarıyla Anıtpark'ta 24 saat süren bir eğitim maratonu gerçekleştirdik. Tam 92 konuşmacı katıldı. İlk konuşmayı benden istediler. 92 konuşmacı sabah 10'dan diğer sabah 10'a kadar, ara vermeden, 21 ana başlıkta, 100 alt başlıkta Türkiye'de eğitimi konuştular. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu konuştular. Öğretmenlere yapılan haksızlıkları, 'atanamayan' diyerek masumlaştırıp atanmayan 1 milyon öğretmeni konuştular. Atatürk'süz, bilim dışı, hurafelerle dolu müfredatı konuştular. Kendi başına hurafenin cisimleşmiş hali, bu Milli Eğitim Bakanı'nın yaptıkları. Enine boyuna konuştular. Sadece eleştirmediler. Kitabı yapılacak, belgeseli yapılacak. Ama şöyle bir baktığınızda, yüzde 20 eleştiri ise yüzde 80 öneri sundular. Biz gelince ne yapacağız? Genel Başkan Yardımcılarımız, gölge bakanlarımız anlattılar.

YERLİKAYA VE KURTULMUŞ’A SESLENDİ

Burada bir müjde, bir açık çağrı. Sayın Meclis Başkanı'na Kıbrıs'ta anlattım. Aslında bu eğitim maratonu, hemen Meclis'in yanındaki Ulusal Egemenlik Parkı'nda yapılacaktı. Süleyman Soylu zamanında iki kişi parka girse üzerine su sıkıyordu, gaz atıyordu. Son dönemde Sayın Ali Yerlikaya basın açıklamalarına izin veriyordu. Ama bu maratonu orada yapmak isteyince kapattılar. Sorunun düğümlendiği yeri söylediler. Dediler ki; burası, gösteri ve toplantı yapmaya, yürüyüş yapmaya uygun görülen alanlardan değil. O yüzden izin veremeyiz. Sorun çözülsün diye temas halinde olduğumuz Sayın Numan Kurtulmuş da arkadaşlarımız gidip anlatınca, aman ne güzel demiş. Keşke bu Milli Egemenlik Parkı böyle bir özgürlük kürsüsü olsa, Meclis'e sesini duyurmak isteyen gelip burada konuşsa demiş. E biz sabit kürsüyü koymaya kalkıyoruz, Soylu deviriyordu, Sayın Yerlikaya da etrafını çeviriyor. Baktık Meclis Başkanı özgürlük kürsüsünden yana. Çankaya Belediye Başkanı üzerinde çalışıyor. Çok isteyip de açamayan Yerlikaya'ya ve bu fikrin sahibi Meclis Başkanı'na şunu söylemek istiyoruz; Çankaya Belediyesi, o parkı özgürlük parkı olarak ve Meclis'e sesini duyurabilmesi şartıyla Meclis sınırlarına alacağız. Sayın Yerlikaya üzülmesin, yetkisinden çıkaracağız. Sayın Meclis Başkanı da üzülmeyecek, 'Ben yaptırırım ama Yerlikaya yaptırmıyor' demeyecek. Oradaki özgürlük kürsüsünden Türkiye'de bu meclise sesini duyurmak isteyen kim varsa, oradan seslenecek. Bir iki yıl AKP'ye seslenecekler, ondan sonra özgürce CHP iktidarına seslenecekler.

BAHÇELİ'YE YANIT

Devlet Bahçeli, ‘Tarihin en ağır ekonomik krizi demek deli saçmasıdır’ demiş. Hiçbir şey demeyeceğim. MHP’ye ve AKP’ye, tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, markette, manavda, pazarda kasapta elinizdeki parayla alışveriş yaparken, keyfiniz yerindeyse Devlet Bey’e hak verin, Cumhur İttifakı’na oy verin. Ama AKP göreve geldiğinden beri 5 çeyrek altın kaybetmişseniz, Devlet Bey’in dediklerini mutfağınızda, cüzdanınızda görmüyorsanız, sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yeri değil, bu milletin derdi ile dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir. Buyurun sizi bekliyoruz. Devlet beye bir şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi… O ikisinin partideki konumundan duyulan rahatsızlığın fakındayım. O ikisi 154 kişilik isim listesi yazmış. Sayın Bahçeli bir hesaplaşma olacaksa siz önce vicdanınızla hesaplaşın."

Kaynak: Gerçek Gündem