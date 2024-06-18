Özel ve CHP'li isimler Yalçın ve Yönter'le tartışmıştı: Silahlı fotoğrafla gözdağı verilmiş

Sinan Ateş cinayeti ve "yumuşama dönemi" özelinde CHP ile MHP arasında yoğun bir tartışma yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “AKP-CHP ittifakı, MHP’nin samimi dileği ve temennisidir” sözleri ve normalleşme dönemi hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz" sözlerini sarf etmişti.

Özel'in bu açıklamalarının akabinde Yalçın, "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz" demiş, Yönter ise, "Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun" açıklamasında bulunmuştu.

Yalçın ve Yönter'e yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise "Koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz. Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır. Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Gerilime CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dahil oldu. Başarır, Yalçın'a verdiği videolu yanıtta, “Semih Yalçın, Genel Başkanımızı tehdit etme gafletinde bulunmuş. Bulanık kafayla rahat rahat konuşup, ayık kafayla pişman olan sen, hadsiz adam, sen kim oluyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı’nı tehdit ediyorsun. Sen pespaye ucuz tehditlerle birilerini sindirdiğini düşünebilirsin, sen bir azmettirici olabilirsin ama biz de 101 yıldır senin gibi ucuz pespaye tehditlerde bulunanlarla mücadele ediyoruz. Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ağzına alırken bin kez düşüneceksin. O yüzden, çok şey istediğimin farkındayım ama seni haddini bilmeye davet ediyorum. Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyi, adını bile ağzına alırken bir değil, bin kez düşün Semih Yalçın" demişti.

Sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel tartışmaya, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin sırtında yük, yüz karası iki isim… Herkesin yaka silktiği… Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve partimize dil uzatarak siyaset sahnesinde tutunmaya çalışmaktan başka becerileri yok! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmelerini, gözden düşen sevgili edasıyla takip edip, duygusal ve hamasi açıklamalar yapan, Sinan Ateş davasının ucunun kendilerine dokunacağından korkan, korktukça saçmalayan insanlarsınız! Kirli, karanlık ve gereksizsiniz…" sözleriyle dahil olmuştu.

SİLAHLI FOTOĞRAFLI GÖNDERME

MHP MYK üyesi İzzet Gören, Özgür Özel'in ve CHP'li kurmayların tartışma yaşadığı Yönter ve Yalçın'ın Bahçeli'ye hediye ettiği silahla çekilmiş fotoğrafları paylaştığı ortaya çıktı.

3 gün önce bu paylaşımı yapan Gören, “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli-Yönter-Yalçın üçlüsünün başka bir fotoğrafını paylaşan Gören, "Önemli olan koltuklardan güç ve şeref almak değildir, Asıl önemli olan koltuklara güç ve şeref katabilmektir!" dedi.

SİNAN ATEŞ DAVASI ÖNCESİ GERİLİM HAT SAFADA

1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş cinayeti davası öncesi MHP-CHP arasında tartışmalar yaşandı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Halk TV'de katıldığı programda, 1 Temmuz'da Ülkü Ocakları'nın Ankara Adliyesi'nin etrafını binlerce kişiyle saracaklarını; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in içeriye girmesine izin vermeyeceklerini aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem