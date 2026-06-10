Özel Hakkında Çarpıcı İddia: 'Görevden Alınacak, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu'

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CHP’de 'mutlak butlan' kararıyla başlayan kriz, dokuz milletvekili hakkında ihraç kararının alınmasıyla derinleşti. Gözler Parti Meclisi toplantısı ve Meclis grubundaki olası değişimlere çevirdi.

tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin Meclis grubunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini öne sürdü. Yarkadaş'a göre Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut grup başkanvekillerinin görevlerinin sona erdiğini TBMM Başkanlığı'na bildirebilir ve yeni isimleri görevlendirebilir.

HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği için Iğdır Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp veya Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel gibi isimleri tercih edebileceğini söyledi.

'ÖZEL GİDECEK, ÖZTRAK GELECEK'

Yarkadaş ayrıca, önümüzdeki hafta eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da grup başkanı olarak görevlendirilebileceğini iddia etti. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu tarafından gönderilecek resmi yazıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından işleme alınmak zorunda olduğunu belirterek, bu adımın atılması halinde CHP grup yönetiminin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun kontrolüne geçeceğini söyledi.

Yarkadaş, "Böylece CHP grup yönetimi doğrudan Kılıçdaroğlu'na geçecek ve partideki çift başlılık görüntüsü hukuken son bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi