CHP'de PM Öncesi İhraç Depremi: Bundan Sonra Ne Olacak? İşte Tüm Detaylar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı, mutlak butlan kararının ardından partinin kurumsal kimliğine yönelik iş, eylem ve açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, parti içi kurulların işletilmesi yönünde karar alındığını söyledi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Partinin içinde bulunduğu süreç nedeniyle kamuoyunda çeşitli iddialar, iddianameler ve tanık beyanlarıyla gündeme gelen bazı isimler hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıklayan Sarı, kararın 'temiz siyaset' anlayışı doğrultusunda ve oy birliğiyle alındığını ifade etti.

Bu kapsamda dokuz CHP'li vekil, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca söz konusu isimlerin partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verildi.

İSİMLERİ SIRALADI

İşte ihracı istenen o isimler:

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

ÖZEL SORUSUNA YANIT

Sarı, Özgür Özel'le ilgili bir değerlendirme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Sarı, değerlendirmenin daha sonra yapılacağını belirtti. Olağan takvimin işleyip işlemeyeceği yönündeki soruya Sarı şu yanıtı verdi: "Yarın değerlendireceğiz. Mevcut hukuki zeminde hangi şekilde ve hangi takvimle kurultayı yapabiliyorsak, o şekilde hareket edeceğiz. Bunun zeminini konuşacağız."

Sarı, Parti Meclisi içinde bir an önce kurultay yapılmasını isteyen isimler olduğunu da ifade etti. Sürecin hep birlikte değerlendirileceğini ve buna göre bir yol haritası belirleneceğini söyledi. Partinin en uygun ve en makul zamanda kurultayını yapacağını vurgulayan Sarı, "Bundan hiç kimsenin şüphesi ya da kuşkusu olmasın" dedi.

MYK CUMA GÜNÜ YENİDEN TOPLANACAK

CHP genel merkezinden kurmaylar, disipline sevk yazısının yarın verileceğini belirterek, "Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk yazısında bütün hukuki argümanlar yer alacak" dedi. MYK'nın cuma günü yeniden toplanacağını ifade eden kurmaylar, "Yarın kurultayla ilgili bir karar gelir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Parti Meclisi ne istiyor nasıl bir yol haritası var hepsini konuşacağız."

İHRAÇ İSTEMİNE ŞERH KOYANLAR OLDU MU?

Kurmaylar, "İhraç talebine karşı çıkanlar oldu mu" sorusuna ilişkin de şu bilgiyi verdi: "Oy birliğiyle alındı karar. Zamanlamasına ilişkin fikirler oldu. Yani parti meclisinden sonraya bırakalım görüşü de vardı.

Ancak karar şimdi oy birliğiyle alındı."

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

CHP tüzüğüne göre Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 'ivedi durumlarda' üyeleri tedbirli olarak disipline sevk etme ve görevlerinden uzaklaştırma yetkisine sahip. Bu kapsamda Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve parti içindeki görevleri tedbiren askıya alınmış durumda.

Bu nedenle Parti Meclisi (PM) üyesi olan Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat'ın mevcut durumda PM çalışmalarına katılmaları mümkün görünmüyor. Söz konusu dört ismin devre dışı kalmasıyla birlikte PM'deki aktif üye sayısının 57'den 52'ye düştüğü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla katılımıyla sayının 53'e çıktığı belirtiliyor.

Bundan sonraki aşamada dosyalar Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından incelenecek. YDK, sevk edilen isimler hakkında savunma isteyecek ve disiplin sürecini yürütecek. Kurulun vereceği kararlar arasında tedbirin kaldırılması, farklı disiplin cezaları uygulanması veya kesin ihraç kararı bulunuyor.

SÜHEYL BATUM ÖRNEĞİ

Öte yandan hukukçular, MYK'nın 'ivedi yetki' kullanılarak aldığı disiplin kararlarının yargı denetimine açık olduğuna dikkat çekiyor. Eski CHP milletvekili Süheyl Batum da 2014 yılında benzer bir süreç sonunda partiden ihraç edilmiş, uzun süren yargı sürecinin ardından mahkeme kararıyla üyeliğine geri dönmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi