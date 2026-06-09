CHP'de Grup Toplantısı Krizi: İşte Özel ve Kılıçdaroğlu'nu Takip Eden Vekiller

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevinden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle başlayan kriz bugünkü grup toplantısıyla derinleşti. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup konuşmasına hazırlanınca tansiyon yükseldi. Gerilimiz artması üzerine Kılıçdaroğlu Meclis'e gelmekten vazgeçerek genel merkezde konuştu. Özel de TBMM'deki grup salonunda konuştu.

HANGİ VEKİLLER KİMİ TAKİP ETTİ?

CHP'li 138 milletvekilinin kimi takip ettiği de ortaya çıktı. 98 vekil Özel'in, 23 vekil de Kılıçdaroğlu'nu katılımcı listesinde yer aldı. 17 vekil de her iki toplantıya katılmadı. İşte o liste:

Kaynak: Haber Merkezi