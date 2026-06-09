CHP'de Grup Toplantısı Krizi: İşte Özel ve Kılıçdaroğlu'nu Takip Eden Vekiller

CHP'de bugün Özgür Özel Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de konuştu. Meclis'te 98 vekil Özgür Özel'i, 23 vekil de Kılıçdaroğlu'nu takip etti. 17 vekil de her iki toplantıya katılmadı.

Son Güncelleme:
CHP'de Grup Toplantısı Krizi: İşte Özel ve Kılıçdaroğlu'nu Takip Eden Vekiller
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevinden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle başlayan kriz bugünkü grup toplantısıyla derinleşti. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup konuşmasına hazırlanınca tansiyon yükseldi. Gerilimiz artması üzerine Kılıçdaroğlu Meclis'e gelmekten vazgeçerek genel merkezde konuştu. Özel de TBMM'deki grup salonunda konuştu.

HANGİ VEKİLLER KİMİ TAKİP ETTİ?

CHP'li 138 milletvekilinin kimi takip ettiği de ortaya çıktı. 98 vekil Özel'in, 23 vekil de Kılıçdaroğlu'nu katılımcı listesinde yer aldı. 17 vekil de her iki toplantıya katılmadı. İşte o liste:

CHP'de Grup Toplantısı Krizi: İşte Özel ve Kılıçdaroğlu'nu Takip Eden Vekiller - Resim : 1

Kılıçdaroğlu'ndan Arınma ve İhraç vurgusu: 'Koltuk Derdim Yok, Kurultayı Toplayacağım'Kılıçdaroğlu'ndan Arınma ve İhraç vurgusu: 'Koltuk Derdim Yok, Kurultayı Toplayacağım'Güncel

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı: O Tarihi İşaret EttiÖzgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı: O Tarihi İşaret EttiGüncel

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!'Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
MHP Kilis İl Teşkilatını Feshetti MHP Bir İl Teşkilatını Daha Feshetti
Gözler CHP'nin Grup Toplantısına Çevrildi: Kılıçdaroğlu ve Özel'i Takip Etmek İçin Başvuranların Sayısı Belli Oldu Kılıçdaroğlu ve Özel'i Takip Edeceklerin Sayısı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Arınma ve İhraç vurgusu: 'Koltuk Derdim Yok, Kurultayı Toplayacağım' 'Koltuk Derdim Yok, Kurultayı Toplayacağım Kimse Merak Etmesin'
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı: O Tarihi İşaret Etti Özel'den Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!' Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı
Ziyaretçi Yasağı Geldi: CHP Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak
4 Milyon Emekli İçin Tarih Belli Oldu: Kök Maaşlar Sil Baştan Değişiyor 4 Milyon Emekli İçin Tarih Belli Oldu