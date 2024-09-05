Özdağ-Akşener Kavgası Büyüyor: 'IBAN At, 50 Bin TL Yollayayım!'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’in kendisine 50 bin TL’lik tazminat davası açtığını söyledi. Ümit Özdağ, son yaptığı X paylaşımında ise Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sarayda yaptığı görüşmede çekildiği fotoğrafı kullanarak, Akşener’in kendisine 50 bin TL’lik tazminat davası açtığını söyledi.

Özdağ, paylaşımında Akşener’e eleştiriler yöneltirken, ondan IBAN istedi ve kendisine bir yerlerden bulup o parayı göndereceğini söyledi. Özdağ’ın paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

“Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN numarası yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım. Siz İYİ Parti’ye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz. İYİ Parti için yıllarca emek sarfetmiş insanları harcayarak yılların AKP’lilerini milletvekili yaptınız. AKP’ye geçen Seyithan Iğsız ne karşılığı milletvekili oldu? Seçimden 1 ay önce İYİ Parti Gaziantep il binasına geldiği zaman AKP üyesi olan borsacı Mehmet Mustafa Gürban ne karşılığı milletvekili oldu? Seçimden 1 sene önce fabrikasında Erdoğan posteri asılı olan İdris Nebi Hatipoğlu Eskişehir milletvekili olmak için ne yaptı? Ve İYİ Parti’nin kuruluşu esnasında partinin finans işlerine bakan, en yakınınız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev verdirdiğiniz, CHP’den milletvekili seçtirdiğiniz ve şimdi AKP’ye geçen Ahmet Ersagun Yücel neden milletvekili oldu? Nihat ağabey iyi ki bunları görmeden Vefat etmiş. Yoksa adam kahrından ölürdü. Neyse, yollayın IBAN’ı da 50 bin TL yollayayım. Demek ki yetmedi ancak ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz.”

Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN no yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım.

Siz İYİ Partiye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz.

İYİ Parti için… pic.twitter.com/S6yxV28HHN — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 5, 2024

31 MART’TAN ÖNCE İTTİRFAK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, Akşener’in İYİ Parti’deki ayrılık sürecinin başlangıcı kabul edilen seçim olan 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce Akşener’e çağrıda bulunmuş ve İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin seçime birlikte girmesini önermişti.

31 Mart Yerel Seçimlerinden öncesindeki süreçte ise araları açık olan ikiliden Özdağ, Akşener’e ciddi eleştiriler yöneltmişti. Özdağ, İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alırken, dönemin İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’u ‘FETÖ’cülükle suçlamıştı. Özdağ sonrasında İYİ Parti’den ihraç edilirken, Akşener Özdağ için "Özdağ iftira boyutundaki söylem nedeniyle ihraç edildi" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem