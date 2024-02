"Onların verdiği tepki başımızın üstünde" dedi: Ali Mahir Başarır'dan kritik Lütfü Savaş açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ali Mahir Başarır, yeniden aday gösterildiği için tepkilerin hedefinde olan, 6 Şubat depremlerinin sorumluları arasında gösterilen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş hakkında konuştu.

Hatay halkının "istifa" sloganlarıyla protesto ettiği Savaş'ın sürecine dair bilgi veren Başarır, “Hatay’da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz, Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip belki hemen iki, üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir” dedi.

Başarır, özetle şunları söyledi:

“Hatay’ın, Antep’in, Maraş’ın yalnız kaldığı. Hala insanlar konteynerde çok da az da olsa çadırda yaşıyorlar. 21 metrekare evde 7 kişi yaşıyorlar. Biz ne gerekiyorsa yapalım ama evlerini verelim. Kayıpları geri getiremeyiz ama onların bir yaşam alanı olmalı dedik. Üzülerek söylüyorum, depremin yıldönümüne yakın Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlar yüreklerimizi burktu. Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na ve Şehircilik Çevre Bakanı’na yakıştıramadım bu cümleleri. Hala biz, siz, o diye konuşabiliyorlar. Oy veren oy vermeyen diye konuşabiliyorlar. Hatay halkı oy verseydi daha farklı olabileceğini ima eden bir cumhurbaşkanı var. Neden sayın Cumhurbaşkanı? Ben CHP Grup Başkanvekili olarak bunu sormak zorundayım. Sizin Ulaştırma Bakanınız Afrika’da bir yerde meydan açılışı yaparken Hatay’ın halkı saat 04.17’de yürürken bir metre çamurun içerisindeydik. Karanlık bir şehir vardı.

'İNSANLAR NE DİYOR BİLİYOR MUSUNUZ? EVİMİZ YIKILMADI AMA KEŞKE TÜM SERVETİMİZİ VERSEYDİK DE TÜRKİYE'DE DEPREM OLMASAYDI DİYOR'

Diğer bir Bakan çıkıyor, yahu yazıklar olsun. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki gidip evlerini teslim ettiğim köylerdeki insanlarla konuşuyorum. Allah razı olsun, bak evimiz yıkıldı iyi olmuş. Eğer ölüler de yoksa bize mis gibi villa verdiniz diyor. Hayır sayın Bakan. Maraş’ta, Gaziantep’te, Hatay’da insanlar ne diyor biliyor musunuz? Evimiz yıkılmadı ama keşke tüm servetimizi verseydik de Türkiye’de deprem olmasaydı diyor. Ama bu ülkenin Bakanı, evler yıkıldığı iyi olmuş diyormuş, bak ne güzel villamız oldu. Teslim ettikleri evler de belli. Bu dil doğru değil.

'İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ALDIĞIN BİNALARA BİR GÖREVLİ BAKTI MI?'

İmar affının mimarı Murat Kurum’u İstanbul’a getirip aday yapıyorsun. Yahu bir imar affı çıktı internet üzerinden başvuru aldılar. Parayı aldılar. Kurum’a sormak istiyorum: İnternet üzerinden başvuru aldığın binalara bir görevli baktı mı? Bakmadı. Sonra deprem felaketi geldi. Bu Kurum, bir tane daha imar affını hazırlıyordu. İşte felaket, İstanbul için de başka bölgeler için de bağıra bağıra geliyor. Hala bu ülkenin Cumhurbaşkanı oy peşinde. Hala geç kalınmış sayılmaz. Gelin deprem bölgesini yeniden inşa edelim.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM'

Dün Çağlayan Adliyesi’nde alçak bir saldırı vardı. Terörü her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum. Geçmiş olsun diyorum ülkeme.

'BAŞTAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR. BUNA KARAR VERECEK KURUM CHP’NİN MYK’SI VE PM’SİDİR'

(Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş ile ilgili soru üzerine) Hatay’da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz, Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip belki hemen iki, üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı, insanları dinledi, tüm eleştirileri not aldı. Partinin yetkili kurulları doğru, yerinde bir karar verecektir. Türkiye’nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü beyle ilgili toplumun bir kısmı evet burada bir sorun var, eksiklikler var yine o çözecektir dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık bunlar tartışıldı ve aday yapıldı. Ama gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar büyüdü. Bu yüzden yeni bir değerlendirme, aday yapıldığıyla bugün arasında insanların düşüncesi değişmiş olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Bu baştan değerlendirilebilir. Buna karar verecek kurum CHP’nin MYK’sı ve PM’sidir.”

