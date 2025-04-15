Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'Normalleşme' Tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden flaş bir açıklama paylaştı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında iktidarı eleştirmesine tepki gösterdi.

Çelik, Özel’in tavrına ilişkin şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. “Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir.



Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir.



“Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2025

'YARGI DARBESİNDE MÜHİMMAT İFTİRADIR'

Özel ‘Buradan sonra artık bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğumuzu, darbelerin asker yaparsa askeri darbe, bugünkü gibi siviller yaparsa sivil darbe olduğunu biliyoruz. Her darbenin başında bir cunta vardır. Bu cuntanın karargahı Beştepe'dir, saraydır. Her darbenin elbette silahları vardır. Askerse tanktır, tüfektir. Bugünkü gibi sivil darbenin silahı yargıdır. O silahların mühimmatı vardır. Askeri darbede kurşundur, mermidir. Bugünkü yargı darbesinde mühimmat yalandır, iftiradır. Yalanla iftirayla yürüyen, birisinin talimatıyla, yargı eliyle yürüyen 19 Mart sivil darbesi aynen 15 Temmuz darbe girişimi ya da 12 Eylül darbesi, 12 Mart darbesi, geçmişte 1960 darbesi gibi milletin gönlünden asla ve asla bir destek görmemiştir’ diyerek iktidarı eleştirmişti.