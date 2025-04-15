Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'Normalleşme' Tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Çelik ‘Söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir’ dedi.

Son Güncelleme:
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'Normalleşme' Tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden flaş bir açıklama paylaştı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında iktidarı eleştirmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'Normalleşme' Tepkisi - Resim : 1

Çelik, Özel’in tavrına ilişkin şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. “Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'Normalleşme' Tepkisi - Resim : 2

'YARGI DARBESİNDE MÜHİMMAT İFTİRADIR'

Özel ‘Buradan sonra artık bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğumuzu, darbelerin asker yaparsa askeri darbe, bugünkü gibi siviller yaparsa sivil darbe olduğunu biliyoruz. Her darbenin başında bir cunta vardır. Bu cuntanın karargahı Beştepe'dir, saraydır. Her darbenin elbette silahları vardır. Askerse tanktır, tüfektir. Bugünkü gibi sivil darbenin silahı yargıdır. O silahların mühimmatı vardır. Askeri darbede kurşundur, mermidir. Bugünkü yargı darbesinde mühimmat yalandır, iftiradır. Yalanla iftirayla yürüyen, birisinin talimatıyla, yargı eliyle yürüyen 19 Mart sivil darbesi aynen 15 Temmuz darbe girişimi ya da 12 Eylül darbesi, 12 Mart darbesi, geçmişte 1960 darbesi gibi milletin gönlünden asla ve asla bir destek görmemiştir’ diyerek iktidarı eleştirmişti.

Özgür Özel Rakam Rakam Açıkladı! İşte İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Vatandaşa FaturasıÖzgür Özel Rakam Rakam Açıkladı! İşte İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Vatandaşa FaturasıSiyaset

AKP'li Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert TepkiAKP'li Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert TepkiSiyaset

Etiketler
Özgür Özel Ömer Çelik
Son Güncelleme:
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
İYİ Parti'de İstifa: Belediye Başkanı Ayrılığı Duyurdu İYİ Parti'de İstifa: Belediye Başkanı Ayrılığı Duyurdu
Bakan Uraloğlu Açıkladı! Discord ve Roblox Açılacak mı? Görüşmelerde Son Durum Ne? Discord ve Roblox Açılacak mı? Görüşmelerde Son Durum Ne?
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor Pembe Gitti, Bomba Gibi Bir İsim Geldi
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu